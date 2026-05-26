¡Caos en la México-Puebla! Camión vuelca y cae sobre vehículos rumbo a CDMX

Momentos de pánico se vivieron en la autopista México-Puebla cuando un tractocamión volcó y cayó encima de varios vehículos particulares a la altura del puente de La María, dejando personas lesionadas, una mascota herida y un cierre total en dirección a la Ciudad de México.

El accidente provocó momentos de tensión entre automovilistas que quedaron atrapados en medio del tráfico y los fierros retorcidos. De acuerdo con los primeros reportes, el camión de carga perdió el control y primero impactó contra un automóvil blanco. Segundos después, la pesada unidad volcó sobre uno de sus costados y terminó aplastando otros dos vehículos que circulaban por la zona.

En total, el percance involucró cuatro automóviles particulares y el tractocamión color blanco.

¿Cómo ocurrió el accidente en la autopista México-Puebla?

Las autoridades todavía no han confirmado qué provocó exactamente la volcadura, pero versiones preliminares apuntan a que el tractocamión circulaba a exceso de velocidad antes de perder el control.

Una de las afectadas relató que viajaba junto a su novio y su perro en un automóvil azul cuando la unidad de carga literalmente les cayó encima. El testimonio refleja la magnitud del impacto y el terror que vivieron quienes quedaron atrapados bajo la estructura del vehículo pesado.

Las imágenes del accidente muestran autos destrozados y la caja del tractocamión invadiendo completamente los carriles de circulación.

#AlMomento 🔴‼️Fuerte accidente en la autopista México-Puebla, a la altura del puente de La María; reportan tres vehículos involucrados, uno de ellos terminó aplastad0.



Vía @MonseNavedo



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¿Cuántas personas resultaron lesionadas?

Paramédicos acudieron rápidamente al sitio para atender a los heridos. Hasta el momento se reportan tres personas lesionadas, además de una mascota que también sufrió afectaciones durante el accidente.

Elementos de la Policía Estatal realizaron labores de abanderamiento para evitar otro percance, mientras equipos de emergencia trabajaban para retirar las unidades dañadas y liberar la vialidad.

Aunque no se han reportado víctimas mortales, el choque dejó daños materiales severos y generó preocupación entre quienes transitaban por la zona.

¿Por qué cerraron la circulación rumbo a CDMX?

Debido a la volcadura del tractocamión y a la posición en la que quedaron los vehículos afectados, las autoridades cerraron totalmente la circulación con dirección a la Ciudad de México.

El cierre provocó largas filas y severo congestionamiento vial sobre la autopista México-Puebla, una de las carreteras más transitadas del país. Automovilistas quedaron varados durante varios minutos mientras continuaban las maniobras de atención y retiro de unidades.

Las autoridades recomendaron manejar con extrema precaución y buscar vías alternas mientras concluyen los trabajos en la zona.

