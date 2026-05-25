Choque en Casa de Gobierno de Michoacán: Desalojan con gas a comuneros que exigen justicia por guardias asesinados

Las demandas por el control de la seguridad en la Meseta Purépecha detonaron un conflicto directo entre comuneros y cuerpos policiacos en las inmediaciones de la Casa de Gobierno de Michoacán.

Michoacán arde



Comuneros de Sevina irrumpen en Casa Michoacán tras el asesinato de dos guardias comunales



El gobierno de Bedolla responde con gas lacrimógeno, balas de goma y caos pic.twitter.com/ShVXBZpVUY — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 25, 2026

Bloqueo matutino en el Periférico de Michoacán

La movilización comenzó la mañana de este lunes cuando una gran cantidad de indígenas originarios de Sevina arribaron a la ciudad a bordo de tres autobuses y vehículos particulares.

De forma inmediata, los inconformes utilizaron las unidades pesadas para tapar por completo la circulación sobre el Periférico Sur, justo frente a las entradas principales de la Casa Michoacán, colapsando el tránsito en la zona.

Así fue la manifestación de comuneros en Michoacán

Luego de varios minutos de lanzar consignas y exigir una audiencia directa con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el grupo de comuneros rompió las vallas de contención.

Los manifestantes lograron ingresar por la fuerza a la primera explanada del inmueble gubernamental portando palos, piedras y otros objetos contundentes, con la intención de presionar a los funcionarios públicos.

Policías del AROP responden con gas lacrimógeno

Ante el avance de la multitud, elementos antimotines del Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público (AROP) activaron un protocolo de contención. Los uniformados utilizaron botes de gas lacrimógeno para repeler a los civiles y sacarlos de la propiedad.

La acción desató un enfrentamiento físico donde los comuneros respondieron lanzando piedras hacia las ventanas y patios del recinto oficial.

Acusan promesas incumplidas tras el ataque del 17 de mayo

El trasfondo de la protesta radica en el asesinato de los guardias comunitarios Jesús Álvarez Gutiérrez e Ignacio Campos Guerrero, cometido hace una semana por un comando que atacó una caseta de vigilancia.

Los comuneros reclamaron que la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) que el gobierno estatal les prometió formalmente tras ese atentado criminal nunca fue instalada en el pueblo de Sevina.

🚨🚨🚨Morelia -Michoacán-



Pobladores de la comunidad indígena de Sevina, llegaron y se metieron por la fuerza a Casa Michoacán

Exigen la atención a sus problemas de inseguridad, pero durante las protestas se enfrentaron con los antimotines, volaron piedras, palos, mentadas de… pic.twitter.com/xIFz8kYXY0 — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) May 25, 2026

Amenaza de quema de oficinas ante falta de diálogo

Tras un segundo intento de ingreso a las instalaciones, los representantes de Nahuatzen advirtieron que radicalizarán sus acciones e incluso amenazaron con prender fuego al edificio histórico en caso de que no se instale una mesa de negociación resolutiva.