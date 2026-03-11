“Los muertos no conducen": Hombre fingió choque de auto para ocultar asesinato doble en Colombia

Un aparente choque automovilístico que ocurrió en Bogotá, Colombia, fue realmente un intento de un sujeto por ocultar el doble asesinato de una mujer y de su bebé, por lo cual las autoridades locales cambiaron la investigación después de meses, tras encontrar pequeñas pistas de lo que realmente sucedió.

Del síndrome de bebé sacudido al puñal: La cronología del 12 de diciembre

El incidente sucedió en el occidente de la capital colombiana, cuando el 12 de diciembre de 2025, Hugo Fernando Silva Soto estaba cuidando a su hijo, un bebé de apenas 10 meses de edad, cuando lo agitó violentamente, causándole el síndrome de bebé sacudido, lo que le causó la muerte.

Después, el sujeto condujo su auto para recoger a la madre del menor, Cecilia López Avendaño. Ellos permanecieron dos horas estacionados en una bahía vehicular.

Cuando la mujer trató de levantar a su hijo, notó que no tenía signos vitales. Tras ello, Hugo Fernando la apuñaló en el cuello y la mató. El hombre intentó limpiar el carro, reinició la circulación y chocó deliberadamente contra un árbol para simular un accidente vial.

"Los muertos no conducen": El error que hundió al feminicida en Bogotá

La Fiscalía evidenció irregularidades claras. Sacó una bolsa con los guantes que el sujeto usó para limpiar el interior del vehículo a las 3 de la mañana, justo cuando salió de la cuadra de la víctima. Cambió la posición del cuerpo de Cecilia López Avendaño y movió la silla del conductor hacia atrás.

Este cambio resultó evidente e incongruente con un accidente de tránsito. Además, la investigación determinó que la mujer ni siquiera sabía conducir. En audiencia, el fiscal enfatizó: “Recordemos, su señoría que para ese escenario, para ese momento, en ese instante, ya había perdido la vida. Quiere decir esto, su señoría, que los muertos no conducen y lo digo con mucho respeto”.

El carro contenía el arma del crimen. El equipo forense detectó grandes manchas de sangre que el hombre intentó borrar.

Medida de aseguramiento: Hugo Fernando Silva no acepta cargos pese a las pruebas

Silva Soto permaneció libre desde el día del suceso hasta el 1 de marzo, cuando la Fiscalía solicitó su captura. El sujeto es acusado de homicidio agravado por la muerte del bebé, feminicidio agravado por el asesinato de su pareja, ocultamiento, alteración y destrucción de elementos materiales probatorios. El juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.

En medio de la audiencia, el hombre no aceptó los cargos. Su defensa insistió en que todo se trató de un lamentable accidente de tránsito. La Fiscalía, sin embargo, respaldó sus pruebas con reconstrucción y forense.