Los DesHechos de la semana con Daniel Sangeado

En julio de este año, el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, llegó temprano a Palacio Nacional, con la intención de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo recibiera, con eso comenzaron los DesHechos de la segunda mitad del año.

Para la espera, Silvano utilizó un banco, en el que permaneció sentado por varias horas, esperando que el mandatario lo atendiera.

“He estado aquí cuatro horas, quizá más”, dijo en un primer momento. Ya no veo aquí ninguna señal de que el presidente me vaya a recibir”, comentó después.

Un mes después, en agosto, AMLO rindió un homenaje a Juan Gabriel, mientras se encontraba de gira por el estado de Chihuahua.

Para seguir con los DesHechos, en septiembre, en la Ciudad de México los alcaldes de oposición deseaban reunirse con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero en su lugar hubo un forcejeo con policías afuera del Edificio de Gobierno.

También en el mes patrio, durante el Grito de Independencia, AMLO enumeró los improperios que recibió el cura Miguel Hidalgo en el marco de esa lucha armada.

“Endurecida alma, escolástico sombrío, monstruo, taimado, corazón fementido, rencoroso, padre de gentes feroces, Cura Sila, entrañas sin entrañas, villano, hipócrita, refinado, tirano de tu tierra, pachá, lo-cura, imprudentísimo bachiller, caco, malo, malísimo, perversísimo, ignorantísimo bachiller Costilla, excelentísimo pícaro, homicida, execrable majadero, badulaque, borriquísimo, primogénito de Satanás, malditísimo ladrón, liberticida, insecto venenoso, energúmeno, archiloco americano”.