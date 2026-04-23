¿Quién es Roberto Lazzeri? El perfil de quien apunta a embajador de México en EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó este jueves que propondrá a Roberto Lazzeri Montaño como nuevo embajador de México en Estados Unidos, una decisión que, más allá del anuncio, deja ver el tipo de perfil que busca colocar en una de las posiciones más delicadas del gobierno.

Durante su conferencia matutina, la mandataria defendió la candidatura con un argumento central: experiencia técnica y cercanía con las estructuras del poder financiero.

“Trabajó mucho tiempo en Hacienda, tiene muy buena relación con el gobierno de México y con las contrapartes en EU”, sostuvo.

Aunque el nombramiento aún debe ser enviado y aprobado conforme al proceso diplomático, el mensaje político ya está sobre la mesa.

¿Quién es Roberto Lazzeri, propuesto para embajador de México en EU?

Roberto Lazzeri no proviene del cuerpo diplomático ni de la política tradicional. Su trayectoria está anclada en el manejo de finanzas públicas, deuda y estructuras de financiamiento.

Es economista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y desde temprano en su carrera se especializó en temas de deuda pública. En 2005 comenzó en la entonces Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, donde administró el portafolio de deuda local.

Para 2009, dio el salto a Banobras como gerente de estructuración de financiamiento, consolidando su perfil técnico en el diseño de esquemas de deuda subnacional.

Cercano a Hacienda y al círculo financiero del gobierno

El ascenso de Lazzeri dentro del aparato federal se aceleró en los últimos años. Desde 2022 ocupó un puesto clave como jefe de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda, una posición estratégica que le permitió operar directamente en la toma de decisiones financieras.

Además, ha sido director general de Deuda Pública y de Captación, cargos que lo colocan como un perfil con conocimiento profundo del engranaje económico del país.

En agosto de 2025 asumió la dirección general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), instituciones clave para el impulso al crédito y la inversión.