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Los temas más relevantes de la mañanera de hoy jueves 23 de abril

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de este jueves 23 de abril. La presidenta Claudia Sheinbaum presenta los avances en la estrategia de seguridad y detenciones relevantes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 23 de abril.
Mañanera de Sheinbaum hoy 23 de abril: ¿Qué dijo sobre el operativo con agentes de EU en Chihuahua?|Gobierno de México.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

Este jueves 23 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum se centra en los pilares de justicia y pacificación del país desde el Salón de la Tesorería. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la presentación del gabinete de seguridad detalla las acciones coordinadas para reducir la incidencia delictiva y los resultados de los operativos especiales en las entidades prioritarias.

Mientras el Gabinete de Seguridad presenta su informe semanal, la atención se centra en los límites de la cooperación binacional. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de esta crisis diplomática en desarrollo.

Mañanera de Sheinbaum hoy 23 de abril: Resumen y seguridad en vivo, minuto a minuto

Desarticulación de laboratorios clandestinos

La presidenta refirió que desde octubre de 2024 a la fecha se han desarticulado y desmantelado 2 mil 330 laboratorios para la elaboración de metanfetamias. Adem+as, se han asegurado más de 3 millones de litros.

Reunión con primera ministra de Japón

La presidenta mencionó que Japón es uno de los países donde se exporta petróleo. Refirió que ya habían hecho una solicitud a Pemex de poder enviar 1 millón de barriles de petróleo.

Visita del alto comisionado de Naciones Unidas

La presidenta fue cuestionada sobre la visita del alto comisionado de Naciones Unidas para hablar sobre el tema de la crisis de desapariciones en el país.

Sobre el operativo con agentes de EU en Chihuahua

La presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre el contexto en el que se dio el operativo en Chihuahua donde participaron agentes de Estados Unidos. Destacó que primero está el lado humano, por lo que es relevante mandar su pésame a las familias de los fallecidos, además de al embajador de EU.

"No tiene porque esos no queremos generar un conflicto con Estados Unidos. Lo que queremos es que si estamos trabajando bien si estamos avanzando pues que se cumpla el entendimiento entonces eso es así. De que queramos escalar un problema con el gobierno de Estados Unidos, pero tampoco podemos nosotros ser omisos a nuestra constitución y a nuestras leyes y a su cumplimiento".

Nuevo embajador de México en EU

Roberto Lazzeri sería postulado para ser el nuevo embajador de México en Estados Unidos, tras la salida de Esteban Moctezuma. Señaló que el nombramiento está sujeto a consideración de Estados Unidos y adelantó que a Moctezuma se le propondría otro encargo.

¿Cuándo entrará Luisa María a la Consejería Jurídica?

Luisa María Alcalde entraría en funciones en la consejería jurídica de la Presidencia el 1 de mayo.

¿A qué hora comienza la conferencia matutina?

La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.

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