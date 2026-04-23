Los temas más relevantes de la mañanera de hoy jueves 23 de abril
Sigue el minuto a minuto de la mañanera de este jueves 23 de abril. La presidenta Claudia Sheinbaum presenta los avances en la estrategia de seguridad y detenciones relevantes.
Este jueves 23 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum se centra en los pilares de justicia y pacificación del país desde el Salón de la Tesorería. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la presentación del gabinete de seguridad detalla las acciones coordinadas para reducir la incidencia delictiva y los resultados de los operativos especiales en las entidades prioritarias.
Mientras el Gabinete de Seguridad presenta su informe semanal, la atención se centra en los límites de la cooperación binacional. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de esta crisis diplomática en desarrollo.
Mañanera de Sheinbaum hoy 23 de abril: Resumen y seguridad en vivo, minuto a minuto
Desarticulación de laboratorios clandestinos
La presidenta refirió que desde octubre de 2024 a la fecha se han desarticulado y desmantelado 2 mil 330 laboratorios para la elaboración de metanfetamias. Adem+as, se han asegurado más de 3 millones de litros.
Reunión con primera ministra de Japón
La presidenta mencionó que Japón es uno de los países donde se exporta petróleo. Refirió que ya habían hecho una solicitud a Pemex de poder enviar 1 millón de barriles de petróleo.
Visita del alto comisionado de Naciones Unidas
La presidenta fue cuestionada sobre la visita del alto comisionado de Naciones Unidas para hablar sobre el tema de la crisis de desapariciones en el país.
Sobre el operativo con agentes de EU en Chihuahua
La presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre el contexto en el que se dio el operativo en Chihuahua donde participaron agentes de Estados Unidos. Destacó que primero está el lado humano, por lo que es relevante mandar su pésame a las familias de los fallecidos, además de al embajador de EU.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein negó que la muerte de dos elementos de una agencia de seguridad americana en un accidente automovilístico en Chihuahua, pueda afectar la relación bilateral entre México y Estados Unidos.https://t.co/QVDcaI7Yaq pic.twitter.com/fDD4o63yBy— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2026
"No tiene porque esos no queremos generar un conflicto con Estados Unidos. Lo que queremos es que si estamos trabajando bien si estamos avanzando pues que se cumpla el entendimiento entonces eso es así. De que queramos escalar un problema con el gobierno de Estados Unidos, pero tampoco podemos nosotros ser omisos a nuestra constitución y a nuestras leyes y a su cumplimiento".
Nuevo embajador de México en EU
Roberto Lazzeri sería postulado para ser el nuevo embajador de México en Estados Unidos, tras la salida de Esteban Moctezuma. Señaló que el nombramiento está sujeto a consideración de Estados Unidos y adelantó que a Moctezuma se le propondría otro encargo.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein propondrá la remoción del actual embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma. En su lugar planea poner a Roberto Lazzeri, quien actualmente se desempeña como director de NAFIN.https://t.co/QVDcaI7Yaq pic.twitter.com/aI3Okl0rTp— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2026
¿Cuándo entrará Luisa María a la Consejería Jurídica?
Luisa María Alcalde entraría en funciones en la consejería jurídica de la Presidencia el 1 de mayo.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.