Los temas más relevantes de la mañanera de hoy jueves 23 de abril

Este jueves 23 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum se centra en los pilares de justicia y pacificación del país desde el Salón de la Tesorería. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la presentación del gabinete de seguridad detalla las acciones coordinadas para reducir la incidencia delictiva y los resultados de los operativos especiales en las entidades prioritarias.

Mientras el Gabinete de Seguridad presenta su informe semanal, la atención se centra en los límites de la cooperación binacional. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de esta crisis diplomática en desarrollo.