¿Te toca dejar el coche? El calendario del Hoy No Circula para este jueves y las zonas de vigilancia en CDMX

Planear el trayecto matutino en una de las urbes más congestionadas del mundo exige precisión, especialmente al verificar si el Hoy No Circula restringe nuestra salida este jueves 23 de abril de 2026.

Con el endurecimiento de los protocolos de vigilancia ambiental en la Megalópolis, no basta con ‘creer’ que nos toca circular; es imperativo confirmar el color del engomado y el dígito final de la placa para evitar que el viaje termine prematuramente en un depósito vehicular.

¿Qué vehículos descansan este jueves?

Para esta jornada, las disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) son claras. El programa Hoy No Circula aplica de forma estricta para todos los vehículos que porten el engomado verde, así como aquellos cuya placa finalice en 1 y 2. Esta medida es vigente desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, abarcando no solo las 16 alcaldías de la Ciudad de México, sino también los municipios conurbados del Estado de México donde la calidad del aire es monitoreada constantemente.

Es fundamental recordar que la restricción no solo afecta a los hologramas 1 y 2; también los autos con placas foráneas que no cuenten con el pase turístico correspondiente deben integrarse a esta pausa operativa si coinciden con los dígitos mencionados.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Excepciones y movilidad alternativa

Afortunadamente, el ecosistema de transporte en el Valle de México permite alternativas para quienes se ven afectados por el Hoy No Circula este jueves. Los conductores que posean hologramas ‘0’ y ‘00’, además de los propietarios de unidades híbridas y eléctricas, mantienen su privilegio de libre tránsito sin importar el color del distintivo en su cristal.

Si tu auto debe quedarse en casa, la recomendación de Azteca Noticias es anticipar tu salida al menos 30 minutos. Los jueves suelen registrar un repunte en el uso de plataformas de transporte y una mayor afluencia en las líneas principales del Metro, como la 1, 2 y 9, que absorben el flujo de usuarios que habitualmente se desplazan en vehículos particulares.

Vigilancia y zonas de atención

Para este 23 de abril, las autoridades de tránsito han reforzado los puntos de revisión en arterias clave como Periférico Norte, Calzada de Tlalpan y la entrada de la Autopista México-Pachuca.

Mantenerse informado sobre el estado del aire es vital, pues ante cualquier incremento en los niveles de ozono, las medidas del Hoy No Circula podrían escalar a una fase de contingencia, alterando el calendario previsto originalmente.