“Me invade su recuerdo”: Despiden a Christopher, el niño que murió tras ser atropellado en Puebla

Entre flores y globos blancos, el pequeño Christopher de un año y 10 meses de edad, fue despedido con un profundo dolor, luego de que fuera atropellado junto con su madre en las inmediaciones de la Central de Abasto en Puebla.

Emily, su madre, continúa hospitalizada, debido su delicado estado de salud, por lo que será sometida a una cirugía tras el trágico accidente ocurrido el pasado martes 11 de marzo.

Mientras tanto, la Fiscalía ha iniciado con la investigación correspondiente para dar con el responsable quién huyo del lugar después de los hechos.

Último adiós al pequeño Christopher

El pequeño ataúd blanco con el cuerpo de Christopher descansaba en el patio de la que fue su casa, mientras sus seres queridos intentaban contener las lágrimas ante su irreparable perdida.

Sin embargo, su madre no pudo asistir a despedir al pequeño, ya que ella todavía se encuentra en el hospital, pero su esposo expresó su sentir sobre lo ocurrido.

“Cuando mi hijo se quiere levantar la persona responsable se hace para atrás y le pasa las llantas encima y yo lo que me causó, pues que mi hijo no estuviera conmigo y que ya no lo tenga, el acto de esta persona que no se me hace justo y que huyó como un cobarde, ahora que no está me invade su sus recuerdos porque lo necesito y esta persona por su no sé qué era en qué estado, pero la verdad él me lo arrebató me duele mucho haber perdido a mi hijo”.

Familiares exigen justicia para Christopher y su mamá

La familia de Christopher exige justicia, pide que el responsable sea encontrado y castigado por arrebatarle la vida al pequeño, el dolor se mezcla con la impotencia al recordar los sueños y la vida que le fue arrebatada.

“Para Emi no puedo decir que está bien porque no está bien pónganse a pensar que es una madre que está viendo su hijo que se fue y no le dieron la oportunidad la vida de las circunstancias no le dieron la oportunidad de despedirse, fue un ángel que tenía un futuro una familia destruiste mi familia”, expresó la tía de Christopher.

Mientras Emily la madre del menor, sigue luchando por su recuperación, la Fiscalía de Puebla, continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y encontrar al conductor que provocó la tragedia.