Despiden a hermanas atropelladas en Oaxaca; familia llega a acuerdo reparatorio

Luego de morir al ser atropelladas en el estado de Oaxaca, las hermanas Felipa Marlen y Brenda Zuriana de 40 y 38 años de edad fueron despedidas por su familia y seres más cercanos en medio del llanto y la tristeza que les deja su partida definitiva de este mundo.

Las mujeres abandonaron su domicilio de la colonia Vista Hermosa en la agencia municipal de Santa Rosa Panzacola para ser trasladados a su tierra natal, San Pedro y San Pablo Teposcolula.

Ayer, las hermanas fueron sepultudas, mientras que el presunto responsable de su muerte, el empresario Carlos Alberto I.G., de 43 años de edad, abandonó los separos pues se informó que llegó a un acuerdo reparatorio con los familiares.

Los cuerpos de Brenda y Felipa fueron colocados en la calle, frente a su domicilio, en donde familiares, vecinos y amigos se despidieron de ellas.

| Especial

Familia llega a acuerdo reparatorio con quien atropelló a Felipa y Brenda

Tras la muerte en un accidente vial de las hermanas Felipa Marlene y Brenda Zuriana, su familia tomó la decisión de llegar a un acuerdo reparatorio con el responsable identificado como Carlos Alberto I.G.

En el examen de alcoholemia, se determinó que el sujeto estaba en primer grado del alcohol. Ya fue liberado.

Emilia Concepción Monta Cruz, hermana de las vícitima refirió que aunque con el dinero no se repondrá nunca la vida de sus ambas mujeres, no reveló cual fue el acuerdo al que llegaron con el empresario.

“O sea con que digan ah te reparo el daño ¿no? O sea realmente el señor no estaría conforme con una cantidad que pues no vas a venir y poner a tus hermanas y pues ya les mandé te voy a dar un dinero. Porque el dinero no te las va a regresar”, declaró.

Cabe mencionar que Brenda y Felipa dejaron, cada una, dos hijos en la orfandad.

Fiscalía de Oaxaca revisará proceso legal

Por su parte, la Fiscalía de Oaxaca informó que durante el proceso realizó las diligencias necesarias que permitieran garantizar el derecho de las víctimas indirectas a un adecuado proceso de procuración de justicia, lo que implica escuchar y respetar su voluntad respecto al procedimiento.

Precisó que se dio cumplimiento al Artículo 187, Control sobre los Acuerdos Reparatorios, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a voluntad de la familia de las hermanas, por lo que el imputado tendrá que cubrir lo establecido en referencia a la reparación integral del daño y lo que quede asentado en dicho acuerdo.

Señaló que se mantiene vigilante del cumplimiento del acuerdo reparatorio y que este se realice conforme a lo establecido por la ley, pues es prioridad del organismo procurador de justicia la protección de las víctimas indirectas.

Ante ello, aseguró que en todo momento la institución procuradora de justicia mantendrá el acompañamiento para garantizar la más amplia protección a sus derechos.