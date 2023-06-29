Maestra es despedida por no ir a trabajar ¡durante 20 años!
Un tribunal en Italia aprobó el despido de una maestra de secundaria que faltó 20 de sus 24 años de servicio como docente. Así le hizo para faltar tanto.
En Italia, una maestra de secundaria fue despedida por faltar al trabajo durante 20 años. De acuerdo con un alto tribunal italiano, la docente tuvo una carrera de 24 años de servicio; sin embargo solo asistió 4 a dar clases, por lo que fue destituida.
El tribunal informó que la mujer solicitaba constantemente licencias por enfermedad, vacaciones y permisos, por lo que permanentemente estaba fuera de los salones de clases.
La maestra daba clases de historia y filosofía en una secundaria local y fue contratada debido a su currículum, ya que presumía de tener títulos en piano, Sistema Antiguo de Literatura Moderna y Sistema Antiguo de Filosofía.
Profesora fantasma: faltó 20 años a su trabajo de docente y finalmente fue despedida— marta _alfano_ Marta Graciela Alfano (@martaalfano) June 28, 2023
Cinzia Paolina De Lio enseñaba Historia y Filosofía. Cobró su sueldo por dos décadas sin ir a dar clases. pic.twitter.com/Y6A8UdN8qh
También supuestamente tenía especialidades en “Nuevas tecnologías y Autonomía Escolar, con perfección en criminología, petoterapia, historia de la medicina, parasitología local, dificultades específicas del aprendizaje e higiene mental del adolescente”, según informaron medios italianos.
Tribunal en Italia destituye a profesora por faltar 20 años al trabajo
Cuando las autoridades escolares se dieron cuenta de que la maestra solo tenía asistencias equivalentes a cuatro años, de los 24 que llevaba “trabajando” en la secundaria, enviaron el caso a un tribunal para su destitución.
Por si fuera poco, los estudiantes a quienes dio clases la tacharon de “no llegar preparada” a impartir su materia, mientras que la profesora alegó que se trataba de “libertad de enseñanza”.
Finalmente, el pasado 26 de junio el tribunal de Italia decidió destituir de su puesta a la mujer identificada como Cinzia Paolina De Lio, de 56 años de edad, quien se negó a dar declaraciones para medios locales por su conducta.