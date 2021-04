VIDEO: Despiden con aplausos a mujer por no usar cubrebocas

Pasajeros de un vuelo de Southwest Airlines, en Estados Unidos, despidieron con aplausos y un “adiós” a una mujer que fue obligada a abandonar el avión por no usar cubrebocas, de acuerdo con un video que se volvió viral en la plataforma de TikTok.

Un usuario captó el momento en que personal de la aerolínea se acercó a la mujer para que abandonara el vuelo, mientras que otros pasajeros le decían “adiós”.

Te puede interesar: Usa mascarilla, salva vidas: el Doodle de Google

Debido a la presión y a la petición del personal de Southwest Airlines, la mujer y su acompañante tuvieron que bajar del vuelo y tras levantarse de su asiento, volteó e hizo una obscenidad a aquellos que la abuchearon para que saliera lo más pronto del avión.

De acuerdo con testigos, la mujer intentó subir al avión sin cubrebocas, por lo que personal de la aerolínea la exhortó a que se lo pusiera, como una de las medidas sanitarias para viajar.

Te puede interesar: ¿Quieres ir a Rusia? Regalarán vuelos si te vacunas con Sputnik V

La mujer discutió con el personal sobre el uso de la mascarilla, ya que se rehusó a ponérsela, una acción que infringe una ley de los Estados Unidos.

Luego de que la mujer abandonó el avión con su acompañante, una pasajera que estaba en la entrada bailó como símbolo de triunfo, mientras al fondo se escuchaban risas y más aplausos.

Te puede interesar: Sputnik V, la más efectiva contra variante sudafricana: estudio

Uso de cubrebocas en aeropuertos en EUA

Este no es el primer caso de pasajeros que son echados de vuelos por no acatar las medidas sanitarias, ya que desde que inició la pandemia pasajeros son desalojados por no respetarlas, sin importar si son niños.

Desde enero, Joe Biden planteó la posibilidad de que el uso de cubrebocas sea obligatorio durante la pandemia en aeropuertos y transporte público, como una de las medidas de seguridad para los pasajeros.

Te puede interesar: Covid-19: Epilepsia y otras afecciones neurológicas son reducidas