Dan el último adiós de Perla Cristal, la joven desaparecida en CDMX y hallada en Guanajuato

Entre llanto, porras y música, familiares y amigos dieron el último adiós a Perla Cristal, la joven reportada como desaparecida en la Ciudad de México (CDMX) y cuyo cuerpo fue hallado en Guanajuato.

Así fue como el cortejo fúnebre llegó al panteón Xilotepec, en Xochimilco, luego de que el jueves su cuerpo fue trasladado hasta las instalaciones de la Fiscalía de Justicia capitalina.

Ahí permaneció por horas, mientras sus familiares se reunieron con funcionarios de las áreas de personas desaparecidas, de derechos humanos y de atención a víctimas. Mientras afuera ocurría un altercado con un servidor público de la fiscalía.

Perla Cristal tenía 19 años y vivía en la alcaldía Tláhuac y el 9 de abril se reportó su desaparición, luego de que presuntamente salió con una amiga y dos hombres.

Dos hombres y una mujer están bajo investigación por caso de Perla Cristal

La amiga de Perla Cristal refirió haberse quedado dormida y cuando despertó, ya no encontró a la joven.

“Cualquiera diría que es falso o sea por mucho que esté como esté se da cuenta, si ya se despertó y no está mi amiga y agarró y se regresó bien quitada de la pena, por qué no buscó a su amiga y no le habló a una patrulla o algo”, declaró Irma Ordaz, madre de Perla Cristal.

Tras el hallazgo de su cuerpo en Guanajuato, la Fiscalía estatal investiga la muerte de la joven, que hasta el momento se mantiene como homicidio.

Mientras que en la CDMX se abrió una indagatoria por la desaparición de la Perla Cristal, ambas dependencias colaborarán para esclarecer el caso.

Hasta ahora, los dos hombres con quien salió la joven no tienen la calidad de imputados y la causa de muerte se mantiene como intoxicación, por lo que los trabajos periciales siguen.

“Se tiene la línea de investigación por ser las últimas que la vieron más no significa que estén en calidad de imputados”, Carlos Guerrero, asesor jurídico.