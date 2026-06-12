Buscan a su familia: perrito queda ATRAPADO tras gran inundación en Periférico, CDMX

La fuerte lluvia de hoy 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) dejó estragos por el clima en avenidas principales como una fuerte inundación en Periférico.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes que dimensionan la magnitud de la inundación a la altura de Reforma, con dirección al sur de la CDMX.

Reportan inundación en carril lateral de Periférico altura de Reforma dirección Sur pic.twitter.com/HRetDbM1Tv — hermes (@vialhermes) June 11, 2026

Perrito queda atrapado en carriles tras inundación

El nivel del agua imposibilitó la circulación vehicular, pero dentro de este caos por la lluvia, se registró una situación que conmovió a la ciudanía.

Un perrito quedó atrapado en la zona de los carriles centrales de Periférico. El animal quedó atrapado en un rincón de la avenida.

Azteca Noticias llegó al lugar de los hechos y observó que el perro, al parecer, sí tiene familia, pues porta una cadena con placa y aparentemente está perdido.

Fue gracias a vecinos que se percataron de la aituación, que este caso pudo ser notificado y se pidió ayuda a la Brigada Animal de la Secretaría Seguridad Ciudadana (SSC) para resguardarlo.

Cae árbol de aproximadamente 15 metros sobre auto

En otro punbto de la CDMX, se reportó la caída de un árbol de de aproximadamente 15 metros sobre un automóvil.

Los hechos ocurrieron en la calle Juan de la Barrera, en la colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Tras la llegada de bomberos y personal de Protección Civil, se confirmó que había aplastado gran parte del vehículo.

Las maniobras para retirar las ramas y liberar la unidad se prolongaron durante varios minutos.

Otro árbol cayó en la colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y terminó afectando a un vehículo estacionado.



Afortunadamente no se reportan personas lesionadas. Bomberos trabajan en el retiro del ejemplar de aproximadamente 15 metros.@PLATA11CDMX con el… pic.twitter.com/bui3LwQd7B — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 12, 2026

Pese a lo aparatoso del incidente, no se registraron personas lesionadas, debido a que el automóvil permanecía sin ocupantes al momento de la caída.

La emergencia únicamente dejó daños materiales y afectaciones temporales a la circulación local.

Otro árbol de aproximadamente 25 metros cayó sobre Paseo de la Reforma, a la altura de Burdeos, en la colonia Juárez, pero afortunadamente no hay personas lesionadas.

Mientras continúan los festejos en la CDMX, también se registran emergencias.



Un árbol de aproximadamente 25 metros cayó sobre Paseo de la Reforma, a la altura de Burdeos, en la colonia Juárez.



Afortunadamente no hay personas lesionadas, pero la zona presenta afectaciones… pic.twitter.com/rVHaHhUH6e — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 11, 2026

Mientras que en otro árbol de aproximadamente 25 metros de largo se desprendió desde la raíz y cayó en un vehículo particular, en calle Petén, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.