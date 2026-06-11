Estos son los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que participaron en la inauguración del Mundial 2026

El cielo de la capital del país se convirtió en el segundo escenario más importante durante la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Mientras la pasión desbordaba la cancha del Estadio Ciudad de México, en las alturas, la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) ejecutó una imponente parada aérea a cargo del agrupamiento de élite "Águilas Aztecas", pintando el firmamento con los colores patrios y dejando boquiabiertos a millones de espectadores locales y extranjeros.

La ejecución de este sobrevuelo de alta precisión requirió una minuciosa supervisión previa por parte del Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, quien validó las prácticas en los días anteriores.

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Con motivo de la "Ceremonia de inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026", el Comandante de la #FuerzaAéreaMx se reunió con las tripulaciones de vuelo que participarán en la parada aérea y surcarán los cielos de la Ciudad de México con destreza y precisión para… pic.twitter.com/hIUE5z6Off — Fuerza Aérea Mexicana (@ComandanteFAM) June 11, 2026

El impresionante despliegue de la Fuerza Aérea para blindar el cielo en el Mundial 2026

Detrás de las acrobacias y las estelas de humo tricolor, las Fuerzas Armadas pusieron en marcha el operativo aéreo más ambicioso y robusto en la historia moderna del país. Con el silbatazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ activaron formalmente el denominado "Plan Kukulcán", convirtiendo el espacio aéreo de las sedes en una auténtica fortaleza impenetrable de cinco capas de seguridad.

En estas prácticas participaron no solo los pilotos aviadores, sino también un ejército invisible de controladores de vuelo, meteorólogos, mecánicos y especialistas en electrónica de aviación, logrando la precisión quirúrgica que exige resguardar la capital del país ante un evento de envergadura global.

El "Plan Kukulcán" destaca por ser una estrategia de defensa escalonada diseñada para monitorear, neutralizar y prevenir cualquier contingencia o amenaza en el espacio aéreo, dividiendo el cielo en sectores específicos según la altitud y el tipo de aeronave militar:



Primera Capa (Estratosférica): Aviones radar de alerta temprana controlan el perímetro desde grandes altitudes, vigilando a cientos de kilómetros a la redonda cualquier traza de vuelo no autorizada.

Aviones radar de alerta temprana controlan el perímetro desde grandes altitudes, vigilando a cientos de kilómetros a la redonda cualquier traza de vuelo no autorizada. Segunda Capa (Vigilancia Silenciosa): Megadrones militares no tripulados patrullan las inmediaciones de forma permanente, transmitiendo imágenes de alta definición y datos térmicos

Megadrones militares no tripulados patrullan las inmediaciones de forma permanente, transmitiendo imágenes de alta definición y Tercera Capa (Componente Supersónico): Los aviones de combate Northrop F-5 E/F Tiger II lideran el ala de intercepción a gran velocidad, listos para activarse ante cualquier aeronave hostil en territorio nacional.

Los aviones de combate lideran el ala de intercepción a gran velocidad, listos para activarse ante cualquier aeronave hostil en territorio nacional. Cuarta Capa (Precisión Táctica): Los ágiles aviones turbohélice Beechcraft T-6C Texan II , que son los mismos que deleitaron a la afición en la parada aérea, se mantienen en alerta para maniobras de media altura.

Los ágiles aviones turbohélice , que son los mismos que deleitaron a la afición en la parada aérea, se mantienen en alerta para maniobras de media altura. Quinta Capa (Fuerza Urbana Activa): La pieza clave del blindaje a baja altura sobre los estadios está conformada por los imponentes helicópteros Black Hawk y Cougar. Estas aeronaves artilladas patrullan los techos del recinto deportivo, listas para desplegar de inmediato a las fuerzas especiales del Ejército o activar francotiradores equipados con tecnología antidrones de última generación.

¡Se entona el himno nacional! 🇲🇽



Todo un país entona junto a sus jugadores previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca



🔴 Los MEJORES partidos de la Copa Mundial de la… pic.twitter.com/FATk8ilFUd — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 11, 2026

Con el despliegue histórico para proteger la máxima fiesta del balompié, México se consolida como un anfitrión que vigila el torneo desde el césped hasta el cielo.

