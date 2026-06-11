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Mundial 2026

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Estos son los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que participaron en la inauguración del Mundial 2026

El cielo del Estadio Ciudad de México rugió con el paso de las "Águilas Aztecas”. Te revelamos los modelos de aviones tácticos y supersónicos que utilizó la Fuerza Aérea Mexicana para engalanar la inauguración del Mundial 2026.

¿Qué aviones volaron en la inauguración del Mundial 2026?
¿Qué aviones de la Fuerza Aérea Mexicana volaron en la inauguración del Mundial 2026?|X.

Escrito por: América López

El cielo de la capital del país se convirtió en el segundo escenario más importante durante la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Mientras la pasión desbordaba la cancha del Estadio Ciudad de México, en las alturas, la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) ejecutó una imponente parada aérea a cargo del agrupamiento de élite "Águilas Aztecas", pintando el firmamento con los colores patrios y dejando boquiabiertos a millones de espectadores locales y extranjeros.

La ejecución de este sobrevuelo de alta precisión requirió una minuciosa supervisión previa por parte del Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, quien validó las prácticas en los días anteriores.

El impresionante despliegue de la Fuerza Aérea para blindar el cielo en el Mundial 2026

Detrás de las acrobacias y las estelas de humo tricolor, las Fuerzas Armadas pusieron en marcha el operativo aéreo más ambicioso y robusto en la historia moderna del país. Con el silbatazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ activaron formalmente el denominado "Plan Kukulcán", convirtiendo el espacio aéreo de las sedes en una auténtica fortaleza impenetrable de cinco capas de seguridad.

En estas prácticas participaron no solo los pilotos aviadores, sino también un ejército invisible de controladores de vuelo, meteorólogos, mecánicos y especialistas en electrónica de aviación, logrando la precisión quirúrgica que exige resguardar la capital del país ante un evento de envergadura global.

El "Plan Kukulcán" destaca por ser una estrategia de defensa escalonada diseñada para monitorear, neutralizar y prevenir cualquier contingencia o amenaza en el espacio aéreo, dividiendo el cielo en sectores específicos según la altitud y el tipo de aeronave militar:

  • Primera Capa (Estratosférica): Aviones radar de alerta temprana controlan el perímetro desde grandes altitudes, vigilando a cientos de kilómetros a la redonda cualquier traza de vuelo no autorizada.
  • Segunda Capa (Vigilancia Silenciosa): Megadrones militares no tripulados patrullan las inmediaciones de forma permanente, transmitiendo imágenes de alta definición y datos térmicos en tiempo real a los centros de mando.
  • Tercera Capa (Componente Supersónico): Los aviones de combate Northrop F-5 E/F Tiger II lideran el ala de intercepción a gran velocidad, listos para activarse ante cualquier aeronave hostil en territorio nacional.
  • Cuarta Capa (Precisión Táctica): Los ágiles aviones turbohélice Beechcraft T-6C Texan II, que son los mismos que deleitaron a la afición en la parada aérea, se mantienen en alerta para maniobras de media altura.
  • Quinta Capa (Fuerza Urbana Activa): La pieza clave del blindaje a baja altura sobre los estadios está conformada por los imponentes helicópteros Black Hawk y Cougar. Estas aeronaves artilladas patrullan los techos del recinto deportivo, listas para desplegar de inmediato a las fuerzas especiales del Ejército o activar francotiradores equipados con tecnología antidrones de última generación.

Con el despliegue histórico para proteger la máxima fiesta del balompié, México se consolida como un anfitrión que vigila el torneo desde el césped hasta el cielo.

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