La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya se vive en México: Así estalló la fiesta en el Ángel de la Independencia

La emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya se apoderó de la Ciudad de México, decenas de aficionados nacionales y extranjeros se congregaron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para compartir su entusiasmo, entonar porras y hasta anticipar algunos resultados del juego inaugural; el ambiente futbolero comenzó a tomar las calles desde la madrugada en CDMX.

#MientrasDormía | Fiebre mundialista despierta CDMX



La pasión por el futbol ya se siente en el Ángel de la Independencia. Aficionados mexicanos y extranjeros se reunieron para celebrar, cantar y pronosticar victorias previo al arranque de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.



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La expectativa crece debido a que el partido inaugural enfrentará a la Selección Mexicana contra Sudáfrica, marcando el arranque de una de las competencias deportivas más importantes del mundo. Banderas, cánticos y reuniones espontáneas convirtieron al emblemático monumento en uno de los principales puntos de encuentro para los amantes del futbol.

¿Cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Mientras las protestas continúan, cientos de aficionados al futbol se congregaron en el Ángel de la Independencia para celebrar el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La combinacion de protestas, bloqueos y dispositivos de seguridad, ya provocaron una intensa movilización en diversos puntos de la capital del país, especialmente en las principales vialidades del sur y centro de la ciudad.

La Ciudad de México (CDMX) vive una jornada contrastante, mientras miles de aficionados al futbol se reunen en diversos puntos de la ciudad para inauguración del magno evento deportivo, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen su campamento en el Centro Histórico y preparan nuevas movilizaciones ante la falta de acuerdos con las autoridades federales.

¿Por qué sigue el plantón de la CNTE en el Centro Histórico?

Después de diversas mesas de diálogo, integrantes de la CNTE determinaron continuar con el plantón instalado en el Zócalo y calles aledañas del Centro Histórico.

Cabe decir que docentes sostienen que aún no existen acuerdos definitivos acerca de sus demandas, por lo que decidieron mantener la protesta y continuar con las acciones de presión en distintos puntos de la capital. La permanencia del campamento ya generó afectaciones en la movilidad y modificaciones en la operación de algunos servicios en la zona centro de la ciudad.

#AlertaVial | Caos vial y lluvia en CDMX



La mañana arranca con caos en la CDMX: lluvias y bloqueos en Calzada de Tlalpan provocan tráfico kilométrico ante la presencia de policías antimotines.



La CNTE mantiene su plantón en el Centro Histórico sin acuerdos con autoridades,… pic.twitter.com/kC3uj3mICm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 11, 2026

¿Qué pasa en Calzada de Tlalpan?

Desde las primeras horas, elementos del Agrupamiento Metropolitano equipados con material antimotín instalaron una valla de contención sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de Miguel Ángel de Quevedo, en dirección hacia Periférico. El dispositivo fue desplegado ante la previsión de una movilización de integrantes de la CNTE programada para la jornada.

La presencia policial, además de los cierres parciales provocaron importantes complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte público, quienes enfrentaron retrasos en sus traslados. Ante la situación, las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.