VIDEO: Aficionados se cubren de la lluvia con lona de desaparecidos; reportero interviene y lo golpean

El enojo estalló en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que dos aficionados aparecen utilizando una lona de desaparecidos para protegerse de la lluvia que curbía la Ciudad de México (CDMX). Sin embargo, cuando un reportero los confrontó por su acción, los involucrados reaccionaron de manera violenta.

Captan a aficionados usando una lona de desaparecidos para protegerse de la lluvia

La tarde del jueves 11 de junio, miles de aficionados se congregaron en las calles de la Ciudad de México para celebrar la victoria de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En distintos puntos de la capital se realizaron manifestaciones, entre ellas la de madres buscadoras que acudieron al Ángel de la Independencia para exigir justicia y visibilizar la crisis de desapariciones en el país.

Sin embargo, la intensa lluvia que cayó sobre la capital tomó por sorpresa a quienes se encontraban en la zona. En medio del aguacero, dos aficionados fueron captados mientras utilizaban una lona con fotografías de personas desaparecidas para cubrirse de la lluvia.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y generaron indignación entre usuarios, quienes cuestionaron el uso de un material empleado por colectivos y familiares de víctimas para visibilizar sus búsquedas.

Al percatarse de la situación, un reportero se acercó a los involucrados para pedirles que dejaran de utilizar la lona. De acuerdo con lo que muestra el video, uno de los aficionados se dirigió hacia la persona que grababa la escena para exigirle que dejara de hacerlo.

Momentos después, la tensión aumentó cuando uno de los sujetos intentó agredir al reporteo. Durante el altercado, el comunicador terminó en el suelo.

Madres buscadoras marcha del 11 de junio 2026

La noche del 10 de junio, cientos de madres buscadoras vestidas de blanco, con veladoras y fotografías de sus familiares desaparecidos iniciaron la marcha "Iluminemos la búsqueda", hacia el Estadio de la Ciudad de México.

Sin embargo, sobre Calzada de Tlalpan se encontraron con un bloqueo que les impidió seguir hacia Calzada del Hueso.

#AlMomento | Al lugar llegó César Cravioto (@craviotocesar), secretario de Gobierno de la #CDMX, quien tuvo que salir poco después entre empujones, ante las protestas de algunos manifestantes.



Vía @Lucero_Rdz_Mx pic.twitter.com/wLnhKnyc56 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 11, 2026

La movilización busca visibilizar la crisis de desapariciones en México, donde más de 133 mil personas permanecen desaparecidas, a horas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.