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Cierran Metro Hidalgo Línea 3: Lista de estaciones cerradas HOY 11 de junio 2026

Cierre de estaciones, avance y retrasos del Metro CDMX EN VIVO este jueves 11 de junio 2026; conoce las alternativas para que no llegues tarde a tus actividades

Estación Hidalgo del Metro CDMX
Actualizaciones en vivo sobre el avance de genes y cierre de estaciones del Metro CDMX.|Ollinka Méndez

Escrito por: Ollinka Méndez

Conoce todas las alternativas para llegar a tu destino y las estaciones cerradas del Metro CDMX, así como la situación del metrobús, trolebús y tren ligero para este jueves lluvioso, 11 de junio de 2026.

Estado de servicio de Metro CDMX, Metrobús, RTP, Trolebús y Tren Ligero en vivo hoy: cierres y rutas que operan hoy 11 de junio

Cierran estación Hidalgo de la Línea 3

Se suma al cierre de estaciones temporales Hidalgo de la Línea 3. Toma tus precauciones.

Cierran estación Bellas Artes

Al cierre de estaciones se suma la estación Bellas Artes de la Línea 2, para sorpresa de los capitalinos.

¿Qué está pasando en Metro Hidalgo?

Atencion, en unos minutos de la apertura del Metro CDMX, los usuarios ya enfrentan problemas, puesto que en la estación Hidalgo de la Línea 2, pues está cerrada hasta nuevo aviso.
Se informó que también se encuentra cerrada la estación Pino Suárez del metro CDMX.

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