Cierran Metro Hidalgo Línea 3: Lista de estaciones cerradas HOY 11 de junio 2026
Cierre de estaciones, avance y retrasos del Metro CDMX EN VIVO este jueves 11 de junio 2026; conoce las alternativas para que no llegues tarde a tus actividades
Conoce todas las alternativas para llegar a tu destino y las estaciones cerradas del Metro CDMX, así como la situación del metrobús, trolebús y tren ligero para este jueves lluvioso, 11 de junio de 2026.
Estado de servicio de Metro CDMX, Metrobús, RTP, Trolebús y Tren Ligero en vivo hoy: cierres y rutas que operan hoy 11 de junio
Cierran estación Hidalgo de la Línea 3
Se suma al cierre de estaciones temporales Hidalgo de la Línea 3. Toma tus precauciones.
Les informo que, de manera temporal, se cierra la estación Hidalgo de la Línea 3 del @MetroCDMX al público usuario.— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 11, 2026
En la Línea 2 permanecen cerradas las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Pino Suárez; asimismo, continúan sin servicio Chabacano, Allende y Zócalo/Tenochtitlan.…
Cierran estación Bellas Artes
Al cierre de estaciones se suma la estación Bellas Artes de la Línea 2, para sorpresa de los capitalinos.
¿Qué está pasando en Metro Hidalgo?
Atencion, en unos minutos de la apertura del Metro CDMX, los usuarios ya enfrentan problemas, puesto que en la estación Hidalgo de la Línea 2, pues está cerrada hasta nuevo aviso.
Se informó que también se encuentra cerrada la estación Pino Suárez del metro CDMX.
#AvisoMetro: Al momento se cierran la estaciones Hidalgo y Pino Suárez de Línea 2. Así mismo, las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Chabacano permanecen cerradas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 11, 2026
Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez de la Línea 1, San Juan de…