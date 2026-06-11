Cierran Metro Hidalgo Línea 3: Lista de estaciones cerradas HOY 11 de junio 2026

Atencion, en unos minutos de la apertura del Metro CDMX, los usuarios ya enfrentan problemas, puesto que en la estación Hidalgo de la Línea 2, pues está cerrada hasta nuevo aviso.

Se informó que también se encuentra cerrada la estación Pino Suárez del metro CDMX.

#AvisoMetro: Al momento se cierran la estaciones Hidalgo y Pino Suárez de Línea 2. Así mismo, las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Chabacano permanecen cerradas.



Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez de la Línea 1, San Juan de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 11, 2026