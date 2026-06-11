Bloqueo en Calzada de Tlalpan y Acoxpa: madres buscadoras enfrentan cerco de seguridad durante velada

Madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas se vieron rodeados por un cerco de seguridad durante la noche de este miércoles 10 de junio, en su intento de llegar al Estadio Ciudad de México.

A tan solo unas horas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los colectivos mantienen un bloqueo en ambos sentidos de Calzada de Tlalpan con la intención de realizar una velada en memoria de quienes continúan sin ser localizados.

Pero en el recorrido se registraron momentos de tensión debido a la presencia de decenas de policías y personal del Gobierno de la Ciudad de México, quienes intentaron impedir el avance del contingente.

El gobierno más “humanista” de la historia encapsuló fuera del Estadio Azteca a madres buscadoras y colectivos de personas desaparecidas que lo único que exigen es que el Estado haga su trabajo y encuentre a sus familiares.



Esta es la cara de México ante el mundo, a horas del… pic.twitter.com/RC0UybH8yS — Marcel Carrillo (@marcelcarrillog) June 11, 2026

"Llegarán hasta la última milla" policías impiden el paso a madres buscadoras en Calzada de Tlalpan

Vestidas de blanco y portando veladoras y fotografías de sus familiares desaparecidos, integrantes de colectivos de búsqueda iniciaron la caminata "Iluminemos la búsqueda". Sin embargo, al avanzar sobre Calzada de Tlalpan se encontraron con un bloqueo que les impidió continuar hacia Calzada del Hueso, en dirección al Estadio Ciudad de México.

La movilización busca visibilizar la crisis de desapariciones en México, donde más de 133 mil personas permanecen desaparecidas, a horas de que los ojos del mundo se centren en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

#AlMomento | Al lugar llegó César Cravioto (@craviotocesar), secretario de Gobierno de la #CDMX, quien tuvo que salir poco después entre empujones, ante las protestas de algunos manifestantes.



Vía @Lucero_Rdz_Mx pic.twitter.com/wLnhKnyc56 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 11, 2026

Durante la protesta, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, acudió al lugar para dialogar con las familias. Sin embargo, el enojo de los manifestantes creció y el funcionario terminó retirándose entre empujones y reclamos.

Calles cerradas por bloqueo en Calzada de Tlalpan

Tras la presencia de manifestantes y el dispositivo de seguridad instalado para cerrarles el paso, se reportan cortes a la circulación en los siguientes puntos:



Ambos sentidos de Calzada de Tlalpan , a la altura de la estación Textitlán del Tren Ligero.

, a la altura de la estación Textitlán del Tren Ligero. Calzada del Hueso y accesos cercanos al Estadio Ciudad de México.

y accesos cercanos al Estadio Ciudad de México. Tramos de Acoxpa, donde se mantienen patrullas

También se reportan afectaciones en la estación Huipulco del Tren Ligero, en ambos sentidos, por lo que se recomienda a los usuarios anticipar sus traslados y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

