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La buscaron más de un mes: hallan sin vida a Teresa Guadalupe, madre que habría sido desaparecida por su hijo en CDMX

Teresa Guadalupe Molina Hernández fue reportada como desaparecida en CDMX por su hijo, Fernando Yael “N”, presunto responsable tras caer en contradicciones.

Teresa Guadalupe desapareció en CDMX y su hijo fue detenido tras denunciar el caso.
Teresa Guadalupe, según su hijo, viajó al Centro Histórico de CDMX, y desapareció.|FGJCDMX

Escrito por: Iván Ramírez

Teresa Guadalupe Molina Hernández, desaparecida desde el 25 de abril de 2026 en la CDMX por su hijo, Fernando Yael “N”, presunto responsable, fue encontrada sin vida tras un cateo realizado por autoridades en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

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