Llamaron para decir que estaba muerto: mamá internó a su hijo en anexo en Tecámac y aparece en funeraria

Dos hombres hombres fueron asesinados luego de estar internados en un anexo en Tecámac, Estado de México, pero la versión de los hechos reveló cómo quisieron esconder lo que pasó con ellos.

Hasta ahora cuatro personas que participaron fueron sentenciadas, pero este caso destapó una realidad que quiso ser escondida dentro del centro de rehabilitación “Fundación Rubén Darío, A.C.”

Interno fue agredido en anexo en Tecámac

La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló que el 25 de enero de 2025, desapareció un hombre de iniciales J.R.L.O, quien estaba internado en el Centro de Rehabilitación ubicado en calle Paseo del Ángel, Hacienda Ojo de Agua.

En este lugar tres hombres y una mujer, quienes también estaban anexados, la agredieron físicamente. Se trata de:



Diego Francisco Cruz García

Ricardo Uriel Rivera Sánchez

Tannia Monserrat Ríos Villanueva

Néstor Esteban Santiago

Un familiar de la víctima desaparecida comenzó a buscarla al interior del lugar, pero no lo encontró.

🚨 Dos historias, un mismo anexo en Ecatepec.



Nazario desapareció tras ser internado. Alejandro, de 26 años, murió a golpes apenas dos días después.



Familias denuncian irregularidades y exigen justicia.



💔 Lo que debía ser ayuda, terminó en tragedia.



La información de… pic.twitter.com/WNp8tGcqZM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 11, 2026

Encuentran en funeraria a joven internado en anexo de Tecámac

El 27 de enero de 2025, la fiscalía recibió una llamada en la que le informaron que al interior de la funeraria “La Hacienda”, ubicada en Calzada Bellavista, en la colonia Ojo de Agua, habría sido trasladado el cadáver de un joven de iniciales L.A.H.G.

El joven de 20 años fue certificado por un médico particular quien determinó que la causa de muerte fue cetoacidosis diabética y diabetes insípida a consecuencia de sobredosis de anfetaminas y metanfetaminas, no obstante, presentaba golpes en tórax, piernas y brazos.

La mamá del joven contó que ese día, a las 11:30 horas, personal del anexo le informó que su hijo “se había escapado del centro de rehabilitación y que lo habían encontrado inconsciente" y lo llevaron a la clínica “Doktors”, en donde declararon su muerte.

La madre señaló que le indicaron que el cuerpo de su hijo se encontraba al interior de la funeraria, lugar al que acudió y tras percatarse de que estaba golpeado, denunció los hechos ante la fiscalía.

Mamá señala amenaza del personal del anexo en Tecámac

Cuando la fiscalía investigaba este caso, otra madre de familia se acercó para pedir ayuda por sus dos hijos de iniciales J.R.L.O. y su hija de iniciales G.N.L.O., quienes se encontraban internos en el mismo centro de rehabilitación, pero la gente del lugar le negaba visitarlos e incluso la amenazaron con una pistola.

Al enterarse de ello, personal de la fiscalía se trasladó al centro de rehabilitación donde fue localizada G.N.L.O, quien informó que su hermano “ya no estaba ahí (en el inmueble), estaba desaparecido”.

Según lo que le había dicho el personal del centro, lo habían cambiado de sede y también les pidió apoyo ya que a ella la tenían privada de la libertad.

Como parte de la investigación por la desaparición de J.R.L.O., fueron llevadas a cabo diligencias, una de ellas en un inmueble que de manera irregular era utilizado como embalsamadora, ubicado en avenida Pemex, colonia Santa María Chiconautla, en el municipio de Ecatepec, lugar que también era utilizado por la funeraria “La Hacienda”.

Dan casi 60 años de cárcel a internos detenidos

La necropsia determinó que la víctima L.A.H.G, falleció a causa de laceración hepática secundaria a trauma de abdomen, en tanto que la víctima J.R.L.O por traumatismo cerrado de tórax.

Los responsables fueron sentenciados a 58 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de desaparición y privación de la libertad.

Además, deberán pagar reparación del daño moral de 247 mil 776 pesos, así como la suspensión de derechos políticos y civiles.

