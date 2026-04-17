Destituyen a tres funcionarios de Pemex por derrame de hidrocarburo en el Golfo

En medio de las investigaciones por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, anunció la separación del cargo de tres funcionarios clave de la empresa.

¿Quiénes son los funcionarios destituidos de Pemex?

Durante una conferencia de prensa, el titular de la petrolera explicó que la decisión se tomó mientras avanzan las indagatorias tanto de la Fiscalía General de la República como del órgano interno de control.

Los funcionarios removidos ocupaban posiciones estratégicas: el Subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; el Coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos; y el líder de Derrames y Residuos.

▶️ Acompáñanos a seguir la #ConferenciaDePrensa desde #SENER, donde se da seguimiento a las acciones integrales implementadas por el Grupo Interinstitucional.

🔗 https://t.co/IIAdTxNhHm — SENER México (@SENER_mx) April 17, 2026

Avances en la contención del crudo por derrame de hidrocarburo

Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, detalló las acciones implementadas para contener el derrame. Informó que hasta el momento se han recolectado 915 toneladas de residuos de crudo mezclados con arena y sargazo.

Además, destacó que las labores de limpieza en playas se mantienen de forma constante, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y turístico en las zonas afectadas.

En la misma línea, la subsecretaria de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Marina Robles, indicó que se han realizado más de mil recorridos de supervisión en entidades como Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, donde se han detectado afectaciones derivadas del derrame.

¿Qué originó el derrame? Esto se sabe

En cuanto al origen del incidente, la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, reveló que existe evidencia de un derrame ocurrido en febrero cerca de la plataforma Abkatún-Cantarell de Pemex.

Sin embargo, señaló que aún no se cuenta con una estimación precisa del volumen de hidrocarburo dispersado. Entre las posibles causas que se investigan se encuentran el paso de un buque, la presencia de una chapopotera natural en la zona de Coatzacoalcos o actividad relacionada con el complejo Cantarell.

A pesar de la incertidumbre, los investigadores confirmaron que sí hubo un derrame de hidrocarburo atribuible a Pemex, el cual fue controlado posteriormente.