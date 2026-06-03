Desaparición de menores en Edomex: Activan alerta AMBER por Valeria y Sofía, desaparecidas en Toluca y Tultitlán

¿Las has visto? Emiten una alerta AMBER por Valeria y Sofía; temen que sean víctimas de un delito, por lo que en el Edomex activaron dos fichas de búsqueda para localizar a Valeria Lizet Ramírez Morales y Sofía Juliette Salgado Moreno, dos adolescentes de 15 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 1 de junio de 2026.

¡Desaparición de menores en México! Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informó que en ambos casos existe preocupación por su integridad, ya que podrán ser víctimas de la comisión de un delito. Por ello se solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita encontrarlas.

¿Quién es Valeria Lizet Ramírez Morales?

De acuerdo con el reporte AAM/1034207/2026 Valeria Lizet Ramírez Morales, de 15 años, desapareció en el municipio de Toluca, Estado de México. Como señas particulares presenta acné en el rostro, mide aproximadamente 1.50 metros, tiene complexión delgada, cabello negr lacio y tez morena clara.

Al momento de su desaparición vestida una sudadera negra, una blusa negra con blanco, pants azul con franjas verdes y llevaba una mochila negra. Según la ficha oficial, la adolescente salió de su domicilio el 1 de junio y desde entonces no se tiene información acerca de su ubicación.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/ovyFAmvY2H — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 2, 2026

¿Quién es Sofía Juliette Salgado Moreno?

La segunda ficha corresponde a Sofía Juliette Salgado Moreno también de 15 años, desaparecida en el municipio de Tultitlán, Estado de México. Entre sus características destaca una mancha de aproximadamente cinco centímetros en la parte baja de la espalda, lado derecho; mide cerca de 1.60 metros, tiene complexión delgada y cabello negro lacio.

El día de su desaparición, vestía pantalón de mezclilla negro, playera negra, tenis blancos de plataforma y una cadena dorada con dije de corazón dentro de un círculo. Las autoridades señalan que la menor salió de su domicilio el pasado 1 de junio y desde entonces se desconoce su paradero.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/coZoFX6JuM — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 2, 2026

Alerta AMBER México: ¿Qué hacer si tienes información sobre las adolescentes?

La Fiscalía mexiquense pide a la población comunicarse de inmediato a los números de emergencia y denuncia en caso de contar con información que ayude a localizar a Valeria y a Sofía. Los canales oficiales disponibles son:

911 Emergencias



Alerta AMBER Mexico: 800 00 854 00



Alerta AMBER Edomex: 800 89 029 40



Locatel Estado de México: (722) 167 88 08.

La importancia de compartir las fichas de búsqueda de Alerta AMBER en México

Especialistas en búsqueda de personas destacan que las primeras horas son fundamentales para localizar a menores de edad desaparecidos. Compartir las fichas oficiales en redes sociales y grupos comunitarios pueden marcar la diferencia.

Si reconoces a alguna de las adolescentes o tienes información acerca de su posible ubicación, las autoridades piden reportarlo de inmediato, recuerda que cada dato puede ser clave para que regresen sanas y salvas con sus familias.

