Entra en operación el nuevo acceso al Aeropuerto de Guadalajara; esto cambia para los automovilistas

Llegar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara ya no será exactamente igual; desde el pasado 1 de junio entró en operación un nuevo acceso vehicular que modifica la forma en que miles de conductores ingresan diariamente a la terminal aérea, por lo que quienes tengan un vuelo programado o deban acudir a recoger pasajeros deberán considerar ajustes en su recorrido.

El cambio forma parte de las obras de modernización que se desarrollan en las inmediaciones del aeropuerto y busca agilizar la circulación en una de las zonas con mayor movimiento vehicular del estado; sin embargo, durante los primeros días de operación varios automovilistas han mostrado dudas sobre el punto correcto de ingreso, situación que incluso ha provocado maniobras de último momento y recorridos innecesarios.

¿Dónde se encuentra el nuevo acceso al Aeropuerto de Guadalajara?

El nuevo ingreso fue habilitado sobre la carretera Guadalajara–Chapala para quienes circulan en dirección hacia el aeropuerto desde la zona metropolitana. La incorporación se localiza metros después del último puente peatonal y cerca de los estacionamientos externos de la terminal .

Para facilitar la identificación del trayecto, autoridades y personal aeroportuario colocaron señalización específica con la leyenda “Aeropuerto”, la cual guía a los conductores hacia los carriles destinados al ingreso.

A pesar de ello, muchos usuarios todavía continúan buscando las rutas tradicionales, por lo que terminan avanzando más de lo necesario o intentando incorporarse en áreas donde aún continúan trabajos de remodelación.

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Nuevo ingreso al Aeropuerto de Guadalajara. ✈️La información con Fernando Roldán. (@Fer_Roldanfr )

Más detalles: https://t.co/VOaPFpRRj3 pic.twitter.com/keOckHeNgO — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) June 3, 2026

Así debes ingresar para evitar retrasos

La recomendación principal es mantenerse sobre la lateral de la carretera Guadalajara–Chapala y seguir la señalización oficial instalada a lo largo del recorrido; una vez ubicado el nuevo acceso, los automovilistas deberán incorporarse al distribuidor vial y continuar siguiendo las indicaciones que conducen directamente a la terminal aérea.

Quienes no utilicen esta nueva incorporación tendrán que continuar varios kilómetros más hasta la zona conocida como El Refugio para realizar un retorno y regresar al aeropuerto, lo que puede aumentar considerablemente el tiempo de traslado, especialmente durante horarios de alta demanda.

Las autoridades aeroportuarias señalaron que este acceso permanecerá de manera definitiva y forma parte de un proyecto más amplio de infraestructura que también contempla mejoras en las salidas vehiculares y en la movilidad de toda la zona.