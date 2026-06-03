Pescadores alertan por derrame de hidrocarburo en Manzanillo, Colima; Marina activa plan de contingencia
Fue por la alerta de pescadores que las autoridades accionaron ante un derrame de hidrocarburo en las costas de Manzanillo, Colima.
Pescadores locales del puerto de Manzanillo, Colima, alertaron a las autoridades sobre la presencia de un derrame de hidrocarburo en las inmediaciones de la terminal marítima de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que movilizó a los cuerpos de seguridad marítima.
Ante la emergencia, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) activó el Plan Local de Contingencia para derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas potencialmente peligrosas en el mar.