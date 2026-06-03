Pescadores alertan por derrame de hidrocarburo en Manzanillo, Colima; Marina activa plan de contingencia

Pescadores locales del puerto de Manzanillo, Colima, alertaron a las autoridades sobre la presencia de un derrame de hidrocarburo en las inmediaciones de la terminal marítima de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que movilizó a los cuerpos de seguridad marítima.

Ante la emergencia, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) activó el Plan Local de Contingencia para derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas potencialmente peligrosas en el mar.