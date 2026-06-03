Se les escapó: Así logró salvarse la alcaldesa de Tenancingo tras ser secuestrada en el Edomex

La alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, fue secuestrada el pasado domingo 31 de mayo en San Miguel Tecomatlán.

Después de estar unas horas privada de la libertad, la presidenta municipal aprovechó un descuido de los captores para correr y esconderse en una vivienda cercana.

Así secuestraron a la alcaldesa de Tenancingo

El secuestro sucedió cuando un grupo de hombres armados interceptó a Nancy Nápoles Pacheco en una comunidad del municipio.

Los delincuentes sometieron a la presidenta municipal y la trasladaron por la fuerza hacia una casa ubicada en la zona de Joquicing.

Alcaldesa escapa de sus secuestradores

Según los reportes de las autoridades del Estado de México, los secuestradores planeaban exigir 40 millones de pesos a cambio de la liberación con vida de la alcaldesa.

Durannte su secuestro en Joquicingo, la alcaldesa aprovechó la distracción de los que la tenían cautiva para salir del inmueble donde la tenían retenida, corrió y se escondió en una casa que estaba cerca.

Alcaldesa pidió ayuda desde su escondite

Ya refugiada en la vivienda, Nancy Nápoles logró comunicarse directamente con los números de emergencia de la policía del estado. Elementos de la Secretaría de Seguridad mexiquense realizaron un operativo para rastrear la zona en la que se encontraba, localizando a la funcionaria en buenas condiciones físicas.

Después de verificar su estado de salud, los elementos de seguridad la llevaron a su domicilio.

Detienen a los responsables del secuestro

El operativo y el despliegue de policías en Joquicingo terminó en la localización de los presuntos responsables del secuestro de la política.

Los agentes detuvieron a cuatro hombres en la zona, a quienes les decomisaron un arsenal que incluía armas de fuego largas, cargadores abastecidos, decenas de cartuchos útiles, artefactos metálicos conocidos como ponchallantas y un teléfono celular que utilizaban para realizar las comunicaciones delictivas.

Nancy Nápoles regresa a trabajar

Después de ser liverada, la alcaldesa de Tenancingo difundió un video a través de sus redes sociales para confirmar a la ciudadanía que se encuentra en buenas condiciones de salud.

En su mensaje, Nápoles Pacheco pidió a la población y a los medios locales a detener la difusión de información falsa sobre su situación personal, agregando que ya se incorporará a sus actividades normales en el ayuntamiento.