Otro caso del “cerdito rosa": Asesinan a hombre en Culiacán, Sinaloa; esto dijo la Fiscalía sobre la investigación

Luego de los cuatro casos donde escenas del crimen incluían un peluche de "cerdito rosa" en Culiacán, Sinaloa, un asesinato más se sumó a la cifra tras el ataque armado contra un hombre en la colonia 10 de mayo, ubicada en el mismo municipio.

El crimen habría sido perpetrado por sujetos armados que entraron al domicilio de la víctima y después lo habrían asesinado.

Grupo armado entra a casa de la calle 22 de Diciembre

El quinto asesinato ocurrió la zona suroriente de la ciudad de Culiacán. Según los reportes de la Secretaría de Seguridad, varias personas armadas entraron por la fuerza a la vivienda y dispararon contra un hombre.

Cuando los elementos de emergencia llegaron al lugar tras recibir el reporte, la víctima ya no contaba con signos vitales.

"Cerdito rosa" aparece tirado junto a un vehículo

Al atender la situación, elementos de seguridad que se encontraban ahí realizaron el levantamiento correspondiente. Tras culminar el proceso, el equipo de emergencias encontró un peluche de "cerdito rosa" tirado al lado de un coche que se encontraba estacionado en el inmueble.

El peluche es igual a los que se ha estado dejando en las otras cuatro escenas del crimen halladas en el estado.

Qué dijo la Fiscalía de Sinaloa sobre los casos de "cerdito rosa"

Luego de los cuestionamientos por los casos, la fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, dijo que no existen elementos suficientes para asegurar que los crímenes están conectados.

La funcionaria anunció que, basándose en las primeras investigaciones de los otros asesinatos, no se ha demostrado que los responsables son las mismas personas o que los ataques formen parte de un mismo grupo criminal.

Investigaciones apuntan a diferentes factores en el entorno

Sánchez Kondo dijo: "No se ha determinado que tengan una relación en sí sobre los hechos acontecidos, podrían ser diferentes factores, todo eso lo va a arrojar la investigación".

‼️🐖¡OTRO CON PELUCHE! As3s1nan a bal4z0s a un hombre en la colonia 10 de Mayo en #Culiacán. Info en el enlace👇😨https://t.co/Hupi2mZFyK — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) June 3, 2026

Los cinco casos en Culiacán

Con este homicidio en la colonia 10 de Mayo, la cifra de personas asesinadas junto a este muñeco subió a cinco.

La lista de víctimas previas incluye a dos menores de 17 años que fueron atacados a mitad de mayo en los sectores de Infonavit Solidaridad y la Rubén Jaramillo, además de dos adultos localizados en un hotel de la zona del Mercadito y en la colonia Miguel Hidalgo, todos con huellas de impactos de proyectil de arma de fuego.