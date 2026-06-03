¿Cuándo es el último día para recoger tu INE y poder votar en Coahuila?

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió un llamado urgente a las y los ciudadanos del estado de Coahuila que solicitaron una reimpresión de su credencial para votar durante este proceso electoral. De acuerdo con la información institucional oficial, el plazo definitivo para acudir por el documento está a punto de vencer, por lo que las autoridades exhortan a la población a no dejar pasar la fecha límite para garantizar su derecho al voto.

¿Hasta cuándo puedo ir por mi INE y votar el 7 de junio?

Tal como se detalla en la publicación del INE en Coahuila, los ciudadanos tienen hasta el viernes 5 de junio como fecha límite improrrogable para recoger su credencial directamente en el módulo del INE donde realizaron el trámite.

La participación activa de toda la ciudadanía es vital para el futuro de la entidad. Las urnas se abrirán este próximo domingo 7 de junio, un día clave para hacer valer tu voz. ¡Recuerda que tu voto cuenta!

¿Solicitaste la reimpresión de tu Credencial para Votar en #Coahuila?



¡No lo dejes pasar! Acude al módulo antes de la fecha límite.



La participación de toda la ciudadanía es vital para el futuro del estado. Este domingo 7 de junio, haz valer tu voz. ¡Tu voto cuenta! 🗓️✊ pic.twitter.com/NqPjmQPQDf — @INEMexico (@INEMexico) June 3, 2026

¿Qué se vota en Coahuila este domingo 7 de junio?

En esta jornada electoral, la ciudadanía de Coahuila acudirá a las urnas para renovar de manera integral los poderes locales del estado. Los cargos públicos que están en juego son los siguientes:



Los 38 ayuntamientos de la entidad: Se elegirán de manera simultánea las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías para el próximo periodo de gobierno local.

Se elegirán de manera simultánea las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías para el próximo periodo de gobierno local. El Congreso del Estado: Se votará por las diputaciones locales que renovarán el poder legislativo estatal en los diferentes distritos de Coahuila.

Análisis Azteca Noticias: La importancia de las elecciones en Coahuila

La jornada electoral de este 7 de junio en Coahuila representa mucho más que la simple renovación de cargos públicos; es un termómetro político crucial para medir el pulso ciudadano en el norte del país.

Al renovarse los 38 ayuntamientos de forma simultánea, se juega el control territorial de municipios clave para el desarrollo económico e industrial de la frontera. El resultado definirá si la ciudadanía opta por la continuidad de los gobiernos locales actuales o si se abre paso a una alternancia en las alcaldías.

La elección de un nuevo Congreso del Estado determinará el nivel de gobernabilidad, fiscalización y negociación presupuestal para la segunda mitad de la administración estatal. Un congreso con mayoría afín o de oposición cambiará por completo el ritmo de las reformas locales.

En procesos locales de carácter intermedio, el fantasma del abstencionismo suele ser el principal rival a vencer.