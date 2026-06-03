Periodismo bajo amenaza: exigen búsqueda urgente de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Tras el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán, directora del medio local Pulso Informativo del Sureste, diversas organizaciones de prensa han condenado los hechos y han exigido su pronta localización en Veracruz.

La comunicadora desapareció luego de que sujetos armados ingresaron a su casa en el municipio de Nanchital. Este hecho ha encendido las alertas en un contexto muy difícil para el periodismo en México.

Preocupa el secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora de Pulso Informativo del Sureste, ocurrido en el estado mexicano de #Veracruz. Las autoridades deben desplegar todos los recursos para su búsqueda inmediata, garantizar su aparición con vida y enjuiciar a… — SIP • IAPA (@sip_oficial) June 3, 2026

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Roxana Guzmán en Veracruz?

Durante la mañana de este martes 2 de junio, al menos tres hombres armados ingresaron al domicilio de la reportera en Nanchital, ubicado al sur de la entidad veracruzana. Desde entonces, familiares, colegas y autoridades no han tenido información alguna de la comunicadora.

La Fiscalía estatal informó que mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. Asimismo, señaló que trabaja de manera coordinada con distintas corporaciones de seguridad para avanzar en la búsqueda.

En redes sociales circula un video en el que se observa a varios hombres golpeando la puerta de la casa. Es ahí donde se presume que Roxana Berenice Guzmán fue llevada a la fuerza.

Violencia contra periodistas: organizaciones de prensa exigen acciones urgentes

La desaparición de Roxana Guzmán provocó una rápida reacción de organismos dedicados a la defensa de la libertad de expresión.

La organización internacional Artículo 19 condenó los hechos y exigió a las autoridades implementar acciones efectivas e inmediatas para su búsqueda y localización. Además, pidió que la labor de la comunicadora sea considerada una línea prioritaria dentro de las investigaciones.

En el mismo sentido se pronunció la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que manifestó su preocupación el secuestro de la periodista en Veracruz.

⚠️ARTICLE 19 México y Centroamérica documenta la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora y reportera de Pulso Informativo del Sureste, ocurrida la mañana de este 2 de junio en Nanchital, Veracruz, tras la presunta irrupción de un grupo de hombres… — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) June 2, 2026

Sociedad Interamericana de Prensa condena el caso

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también expresó preocupación por el caso y solicitó a las autoridades mexicanas desplegar todos los recursos disponibles para localizar a la periodista.

El organismo señaló que es indispensable garantizar su aparición con vida y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

Por su parte, la Alianza de Medios Mx, integrada por periodistas y medios de comunicación de distintas regiones del país, reprobó el hecho y pidió una respuesta inmediata de las instituciones encargadas de la seguridad.

Medios locales reportaron que, Roxana Guzmán tuvo que abandonar Veracruz en 2017 debido a una situación de riesgo.Sin embargo, en 2025 regresó a la entidad para fundar y dirigir su propio medio.

Veracruz sigue entre los estados con más casos contra periodistas

Las cifras de Artículo 19 reflejan el nivel de violencia que existe en México contra los que buscan alzar la voz y narrar lo que sucede en el país.

La organización ha documentado 32 desapariciones de periodistas desde 2003 que podrían estar relacionadas con su labor informativa. Además, desde el año 2000 se han registrado 176 asesinatos de comunicadores vinculados al ejercicio de la libertad de expresión.

