Consulado de EU emite alerta de seguridad por violencia en Los Cabos tras muerte de un estadounidense

El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad de última hora para todos sus ciudadanos que se encuentren en Los Cabos, Baja California, luego de la violencia registrada durante el fin de semana, donde una balacera dejó como saldo un ciudadano estadounidense muerto , varios civiles lesionados y dos elementos del Ejército mexicano heridos.

Consulado de EU emite alerta por violencia en Los Cabos

Tras estos violentos acontecimientos, la representación diplomática informó que mantiene seguimiento a los hechos ocurridos cerca del principal aeropuerto internacional que, a pesar de que los incidentes no ocurrieron dentro de las zonas turísticas tradicionales, recomendaron extremar precauciones debido a que muchos visitantes transitan por esa área al llegar o salir de Los Cabos.

El Consulado estadounidense pidió a sus ciudadanos mantenerse atentos a la información oficial, monitorear medios locales y seguir las indicaciones de las autoridades de seguridad. Asimismo, recordó que continúan vigentes algunas restricciones para empleados del gobierno de Estados Unidos relacionadas con desplazamientos nocturnos entre ciudades .

Entre las sugerencias emitidas se encuentra utilizar únicamente transporte autorizado al salir del aeropuerto y mantener comunicación con familiares en caso de nuevos incidentes.

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¿Qué ocurrió durante la balacera en San José del Cabo?

Las investigaciones apuntan a un enfrentamiento armado registrado durante los primeros minutos del domingo en una zona cercana a la Carretera Transpeninsular, tras recibir reportes de detonaciones, corporaciones de seguridad acudieron al lugar y encontraron una unidad militar con elementos lesionados, además de varios vehículos involucrados.

Con el paso de las horas se confirmó que cinco civiles resultaron heridos mientras transitaban por la zona, entre ellos se encontraba un hombre originario de California, Estados Unidos, quien posteriormente perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el intercambio de disparos.

Las autoridades estatales también aseguraron vehículos, armamento de alto poder, cargadores, equipo táctico y diversos indicios que forman parte de la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido.

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🇲🇽 In South Lower California, fierce battles have begun.



In the city of San Jose del Cabo, heavy shootouts are reported between "Los Chapitos" and the people of their former lieutenant — Rene Bastidas ("El 00").



Several weeks earlier, Rene broke with "Los… pic.twitter.com/0my4nqV52i — RusWar (@ruswar) May 31, 2026

Mientras tanto, autoridades municipales, estatales y federales aseguraron que mantienen coordinación permanente para reforzar la seguridad en la región.

El gobierno local expresó solidaridad con las personas afectadas y reiteró que continuará trabajando junto a las corporaciones de los tres niveles de gobierno para preservar la tranquilidad de habitantes y visitantes.