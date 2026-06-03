Violencia en ZMG: Hallan cadáver en cajuela, balean a joven en Zapopan y atacan a dos hombres en Miravalle

Un macabro hallazgo movilizó a las autoridades de Guadalajara en el cruce de las calles Ricardo Toscán y Carlos Reyes Avilés, dentro de la colonia Valentín Gómez Farías. Elementos de la policía municipal acudieron al sitio tras recibir el reporte de olores fétidos que emanaban de un vehículo abandonado color plata, estacionado al fondo de dicha calle, la cual es cerrada.

Al realizar una inspección en el automotor, los oficiales localizaron el cuerpo de una persona envuelto en una sábana en el interior de la cajuela. Paramédicos municipales se trasladaron al punto y confirmaron el deceso, aunque por las condiciones del hallazgo no les fue posible determinar el sexo de la víctima ni las causas precisas de la muerte. La zona fue asegurada por la autoridad local para dar parte al Ministerio Público y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes realizaron el traslado del cadáver. Las investigaciones arrojaron de primera mano que el vehículo involucrado contaba con reporte de robo vigente desde el pasado lunes, dato que ya fue integrado a la carpeta de investigación.

🔴#IMPORTANTE | Encuentran dentro de un vehículo a una persona sin vida en la Col. Valentín Gómez Farías perteneciente al Municipio de Guadalajara.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/MPVEqLFDOR — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) June 3, 2026

Joven herido de bala se refugia en casa de un adulto mayor en Zapopan; se negó a ser trasladado

Policías de Zapopan y paramédicos desplegaron un operativo en las inmediaciones de las calles General Esteban Bacca, Calderón y Privada Víctor Góngora, en la colonia Constitución, tras el reporte de un hombre lesionado por proyectil de arma de fuego. En un principio, las unidades de emergencia no lograron localizar a la víctima en la vía pública.

Minutos después, un hombre de la tercera edad se aproximó a los oficiales para informarles que el lesionado se encontraba resguardado en el interior de su vivienda. Al ingresar, los técnicos en urgencias médicas atendieron a un joven de entre 25 y 30 años, quien presentaba un impacto de bala en una de sus extremidades. Tras una valoración, los paramédicos determinaron que la herida era superficial y no ponía en riesgo su vida. Sorprendentemente, tras recibir las primeras atenciones, la víctima decidió firmar el desistimiento médico para quedarse en el lugar, negándose por completo a proporcionar información a las autoridades sobre cómo o quiénes perpetraron el ataque. El caso fue notificado al Ministerio Público.

Ataque directo en los departamentos de Miravalle deja un muerto y un herido grave; cámaras del C5 captaron los hechos

Una intensa ráfaga de disparos en la colonia Miravalle, en Guadalajara, provocó el despliegue de corporaciones policiacas en el cruce de la Avenida La Escultura y Fray Angélico. En la entrada de un conjunto habitacional de departamentos, la policía municipal localizó a dos hombres heridos de bala tras haber sido víctimas de un atentado directo.

Al arribo de los servicios médicos, los paramédicos confirmaron que uno de los hombres, de aproximadamente 45 años, ya no contaba con signos vitales debido a los múltiples impactos que recibió en el cuerpo. La segunda víctima, un hombre de unos 35 años, sobrevivió al ataque pero fue trasladado en estado grave tras presentar heridas de bala en la clavícula y en el rostro. En la escena del crimen se localizaron cuatro indicios balísticos, por lo que el perímetro fue acordonado para las indagatorias de la Fiscalía del Estado. Testigos señalaron que los agresores viajaban a bordo de un vehículo color negro con gris, en el cual escaparon a toda velocidad; sin embargo, las autoridades confían en obtener datos contundentes, ya que en la esquina exacta del ataque se encuentra una cámara del Escudo Urbano C5 que captó los hechos.