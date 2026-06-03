¡Las traficaban como “juguetes”! Rescatan a más de 300 tortugas en Matamoros; iban envueltas en calcetines

¡Indignación en Tamaulipas! Un caso de maltrato animal quedó descubierto en Matamoros, luego de que las autoridades lograran el rescate de 350 tortugas que fueron empaquetadas y enviadas como "juguetes".

Al momento del rescate, se detectó que al menos 25 de las tortugas casquito, ya estaban muertas.

Envueltas en calcetines y hacinadas: Así fueron encontradas las 350 tortugas en Matamoros

Los hechos ocurrieron el pasado martes 26 de mayo 2026, cuando una empresa de paquetería detectó el traslado irregular de animales de vida silvestre, etiquetados como "juguetes", por lo que solicitó la ayuda de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Al llegar al lugar, se constató que las tortugas se encontraban empaquetadas en recipientes reducidos y envueltas en calcetines, generando condiciones inadecuadas de hacinamiento.

La manera en la que viajaban las tortugas fue considerada un factor de riesgo para la integridad física y bienestar de los réptiles. No se dieron más detalles sobre la persona responsable de haber intentado enviar a a los réptiles por paquetería.

Gracias al aviso de una empresa de paquetería, rescatamos más de 300 ejemplares de tortuga que habían sido enviadas como juguetes a Tamaulipas. Con el apoyo de la @GN_MEXICO_ y @Defensamx1, pudimos trasladar y resguardar a los reptiles.

Conoce más ➡️ https://t.co/JW8iVO7OrC pic.twitter.com/9GpF1ComLE — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) June 1, 2026

¿Qué especies de tortugas fueron rescatadas?

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), explicó que derivado a la inspección física y la identificación taxonómica preliminar se reportó que las tortugas rescatadas pertenecían las siguientes especies:



344 tortugas casquito

Dos tortugas adornadas

Cuatro tortugas mexicanas

Al momento de la inspección, se reportó que al menos 25 tortugas casquito ya estaban muertas. Se desconoce el estado de salud de las otras especies.

Trasladan a las tortugas rescatadas a una Unidad de Manejo en Matamoros para su atención

Tras su rescate, las 350 tortugas fueron aseguradas y trasladadas a una Unidad de Manejo de Matamoros, un lugar que cuenta con las zonas adecuadas para el alojamiento, atención y resguardo de las especies.

La Profepa aseguró que las especies se encuentran reguladas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

"Las tortugas fueron aseguradas precautoriamente y trasladadas a una Unidad de Manejo con instalaciones adecuadas para darles atención y resguardo", explicó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a través de un comunicado de prensa.