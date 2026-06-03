¡Qué poca vergüenza! Roban motocicleta a mujer frente a su hijo pequeño en Chimalhuacán, Edomex

¡Otra vez el Estado de México! Una cámara de seguridad captó cómo cinco delincuentes interceptaron a una mujer y a su hijo pequeño para robarle su motocicleta en Chimalhuacán.

El video de la crueldad de los criminales se subió a redes sociales con propósito de denuncia y advertencia para los que pasan por la zona.

🚨 Difunden video del robo de una motocicleta a una mujer que se encontraba en compañía de un menor.



Los hechos presuntamente ocurrieron en Chimalhuacán#Edomex pic.twitter.com/DKYNq3Z3tE — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) June 3, 2026

Cinco asaltantes emboscan a las víctimas

El asalto fue en el momento exacto en que la madre y el niño salían salían de su casa en el municipio del Edomex.

La mujer acababa sacar la motocicleta junto con el niño, quien se encontraba en la parte de atrás con su casco.

En ese momento, cinco sujetos de complexión joven aparecieron a bordo de tres motocicletas para cerrarle el paso y evitar que pudiera avanzar.

Delincuentes tiran al niño al arrancar la motocicleta

A los asaltantes no les importó que hubiera un menor de edad ni los gritos que hizo su mamá. Los delincuentes la amenazaron para exigirle las llaves de la unidad de transporte de dos ruedas.

Sin esperar a que el pequeño pudiera bajarse del vehículo, uno de los sujetos subió al asiento, arrancó el motor y aceleró, provocando que la mujer y el niño cayeram sobre la calle.

Presentan denuncia ante la Fiscalía del Edomex

Después del robo, las víctimas acudieron a las oficinas del Ministerio Público para levantar una denuncia formal por el delito de robo de vehículo con vionelcia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México estaría investigando el material brindado en videos de las cámaras de seguridad que captaron todo lo que sucedió, además de los sujetos responsables del asalto.

En el video se puede ver a tres motocilcetas y a los cinco asaltantes.

#HechosCDMX por @AztecaUNO



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-Inseguridad en Chimalhuacán, Estado de México pic.twitter.com/XamT3OuvQE — Juan Manuel Jiménez (@juanmapregunta) June 3, 2026

El Estado de México promedia 17 robos de motos al día

Este ataque refleja una problemática recurrente en municipios del Estado de México. Según las estadísticas de las autoridades oficiales del Secretariado Ejecutivo, de enero a abril de este año 2026 se han reportado un total de dos mil 110 denuncias por robo de motocicletas dentro del territorio del estado.

Estas cifras oficiales revelan un promedio delictivo de entre 17 y 18 motocicletas robadas cada 24 horas en la entidad.