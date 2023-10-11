Detienen a acosador; robaba ropa interior de mujer y dejaba su número telefónico

La Policía del municipio de Naucalpan, en el Estado de México (Edomex), investiga a Carlos “N” por el delito de acoso sexual, ya que fue detenido justo cuando robaba ropa interior de mujer de un tendedero y en su lugar dejaba una tarjeta con un número telefónico.

Al realizar un recorrido de vigilancia sobre Ferrocarril de Acámbaro y avenida 16 de Septiembre, en Naucalpan, policías municipales fueron requeridos por una mujer, quien les indicó que residentes del lugar tenían retenido a un hombre que acosaba sexualmente a las vecinas.

Las autoridades refirieron que en varias ocasiones el hombre robo del tendedero la ropa interior y les dejaba notas con su número telefónico, pero que hoy, al sorprenderlo en flagrancia, la mujer pidió apoyo a sus vecinos que lo retuvieron mientras solicitaban una patrulla.

Orientan a denunciantes de acoso sexual

Los policías detuvieron a Carlos ‘N’ y solicitaron el apoyo de personal de la Unidad Especializada en Atención a Víctimas de Violencia de Género para dar orientación, contención y acompañamiento a la denunciante.

Carlos "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público Especializado en Violencia Familiar, Sexual y de Género, donde se le inició una carpeta de investigación por su probable responsabilidad en el delito de acoso sexual.

Mientras tanto, personal de la Unidad Especializada en Atención a Víctimas de Violencia de Género brindó orientación y acompañamiento a las personas denunciantes.