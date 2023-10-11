Detienen a acosador; robaba ropa interior de mujer y dejaba su número telefónico
Un sujeto fue detenido, luego de que fue atrapado infraganti robando ropa interior de mujer en el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex).
La Policía del municipio de Naucalpan, en el Estado de México (Edomex), investiga a Carlos “N” por el delito de acoso sexual, ya que fue detenido justo cuando robaba ropa interior de mujer de un tendedero y en su lugar dejaba una tarjeta con un número telefónico.
Al realizar un recorrido de vigilancia sobre Ferrocarril de Acámbaro y avenida 16 de Septiembre, en Naucalpan, policías municipales fueron requeridos por una mujer, quien les indicó que residentes del lugar tenían retenido a un hombre que acosaba sexualmente a las vecinas.
Las autoridades refirieron que en varias ocasiones el hombre robo del tendedero la ropa interior y les dejaba notas con su número telefónico, pero que hoy, al sorprenderlo en flagrancia, la mujer pidió apoyo a sus vecinos que lo retuvieron mientras solicitaban una patrulla.
Orientan a denunciantes de acoso sexual
Los policías detuvieron a Carlos ‘N’ y solicitaron el apoyo de personal de la Unidad Especializada en Atención a Víctimas de Violencia de Género para dar orientación, contención y acompañamiento a la denunciante.
Carlos "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público Especializado en Violencia Familiar, Sexual y de Género, donde se le inició una carpeta de investigación por su probable responsabilidad en el delito de acoso sexual.
Mientras tanto, personal de la Unidad Especializada en Atención a Víctimas de Violencia de Género brindó orientación y acompañamiento a las personas denunciantes.