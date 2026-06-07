¡Le dieron su merecido! Así fue como pasajeros de la Ruta 50 frustraron asalto en Amalucan, Puebla, y detienen a un delincuente

El hartazgo de la población ya provocó que ellos mismo enfrenten a delincuentes. Un intento de asalto a la ruta 50 en Amalucan, Puebla, causó la persecución, balacera y arresto de delincuentes.

EL suceso fue captado por personas que se encontraban en el lugar de los hechos y que presenciaron cómo pasajeros persiguieron a los cinco asaltantes que quisieron quitarles sus pertenencias en el transporte público.

🚨 Asalto frustrado en Amalucan, Puebla



Dos sujetos armados despojaron de sus pertenencias a pasajeros de un camión de transporte público.



👉 Sin embargo, vecinos y pasajeros presentes reaccionaron de inmediato: corretearon a los delincuentes, los atraparon y demostraron la… pic.twitter.com/8ubPlLg6kf — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) June 5, 2026

Banda de cinco ladrones intenta asaltar a usuarios de la Ruta 50

El robo ocurrió la tarde del pasado jueves 4 de junio de 2026, cuando el transporte circulaba por la zona de Amalucan.

Cinco sujetos armados subieron a la unidad como si fueran pasajeros y después sacaron sus armas para asaltar a las personas que se encontraban trasladándose en este medio de transporte.

Pasajeros se defienden y someten a un asaltante

Después de robar, los delincuentes esperaban bajar unos metros más adelante. Al notar que los asaltantes querían escapar, los pasajeros se unieron y los arrinconaron para evitar la huída.

En el intento de detenerlos, las víctimas lograron someter a uno de los involucrados, a quien rodearon en la calle y le dieron una golpiza antes de que llegaran las autoridades.

Ladrones desatan balacera para escapar

Para evitar ser atrapados, los otros cuatro asaltantes se bajaron de la unidad y comenzaron a disparar al aire, desatando una balacera.

Los disparos provocaron que la gente se escondiera, además, hirieron a una persona que se encontraba en el lugar.

Los delincuentes corrieron con dirección a la carretera federal a Tehuacán.

Videos capturan el momento de la persecución

Testigos que se encontraban alrededor grabaron cómo los delincuentes estaban siendo perseguidos en plena calle. En los videos se puede ver a los sospechososo corriendo y la golpiza a uno de los cinco.

El material fue difundido en redes sociales y también habría sido utilizado por las autoridades para dar con los prófugos.

Se registró una BALAC3RA en el entronque de Amalucan, hay una persona lesionad4 y dos detenid0s, todo fue producto de un intento de ASALT0 🚍



Más información: https://t.co/wmsv5uuRbz pic.twitter.com/EIhpHSge8T — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) June 5, 2026

Cuerpos de seguridad aseguran la zona de la balacera

La detención del sospechoso y la recolección de los casquillos percutidos provocaron una intensa movilización de los cuerpos de seguridad en toda la zona.

Las patrullas intervinieron en el lugar, provocando el cierre breve en la vía pública que conduce hacia la colonia Clavijero.