Explota taquería en municipio de La Paz, Edomex: Reportan seis lesionados y reporte de posible causa

Fue durante la tarde de este domingo 7 de junio de 2026 que explotó una taquería en el municipio de La Paz, Estado de México, Edomex. El incidente provocó que equipos de emergencia se movilizaran para atender la emergencia que dejó varios heridos.

¿Qué provocó esta tragedia y cuántos lesionados de gravedad se reportaron hasta ahora?

🚨 Ante la explosión registrada en el municipio de #LaPaz, Estado de México, el #IMSS activó de manera inmediata sus protocolos de atención médica para brindar atención a las personas lesionadas.



Personas lesionadas con quemaduras son atendidas en el HGZ No. 53. Asimismo, se… — IMSS  (@Tu_IMSS) June 7, 2026

Estallido de gas LP destruye cocina de taquería

La explosión ocurrió alrededor de las 12:45 de la tarde de este cierre de fin de semana en un establecimiento nombrado "El Churrasquito", localizado en la colonia Valle de los Reyes.

Según los reportes de los paramédicos que atendieron la emergencia, el estallido se habría originado por una fuga y acumulación de gas LP en un tanque que estaba conectado al área de cocina, lo que provocó la detonación.

Seis personas resultan con quemaduras graves

Tras la explosión, proteccióon civil reportó de manera oficial seis personas heridas con quemaduras de distintos grados en el cuerpo.

Personas que se encontraban cerca del negoio escucharon el estadillo y fueron los que auxiliaron a las víctimas de primer momento, mientras las ambulancias llegaban a la zona donde sucedió la emergencia.

IMSS activa protocolos en el hospital de la zona

Ante la gravedad de las lesiones, el IMSS activó sus protocolos de atención médica inmediata para recibir a los afectados. Las ambulancias trasladaron a los pacientes al Hospital General de Zona número 53, ubicado en el mismo perímetro del Estado de México.

El de la institución médica se concentró en el área de urgencias para estabilizar a los ingresados por las quemaduras que se deben atender con inmediatez.

🚨#AlertaADN | Explosión en taquería deja lesionados en el Edomex@Tu_IMSS activó sus protocolos de atención médica tras la explosión registrada en una taquería del municipio de La Paz, Estado de México, que dejó al menos cinco personas lesionadas. https://t.co/jr5ZXx4Jal pic.twitter.com/GWEUP1tUkc — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 7, 2026

Alistan traslados a clínicas de alta especialidad

Los directivos del Seguro Social informaron que mantienen coordinación permanente con hospitales ubicados en la capital del país. En caso de que la valoración médica de los seis heridos indique que las lesiones ponen en riesgo su vida, se realizarán traslados en ambulancias de terapia intensiva hacia unidades médicas de mayor especialidad para garantizar que reciban cirugías y tratamientos especializados.

Por ahora, autoridades investigarían lo que sucedió antes y durante la explsión para deslindar responsabilidades.