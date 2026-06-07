El engaño detrás de Tierra Caliente: modus operandi del reclutamiento de menores en Michoacán

Las tácticas utilizadas por el crimen organizado para atraer a jóvenes son cada vez más sofisticadas, haciendo que los menores sean los que abandonen sus hogares de manera voluntaria, advirtió la Fiscalía General del Estado de Michoacán ante una posible red de reclutamiento en la entidad.

Esto luego de que se confirmaran tres casos que involucran a cuatro jóvenes localizados antes de llegar a municipios de la región de Tierra Caliente, los cuales comparten un mismo patrón.

¿Cómo reclutan a jóvenes en Michoacán?

Las investigaciones revelan que todo inicia mediante redes sociales, consideradas por las autoridades como "fuentes abiertas".

A través de Facebook, o también videojuegos, los criminales identifican a jóvenes vulnerables y les ofrecen diversas promesas para convencerlos de trasladarse.

Una vez que aceptan, comienza toda una logística para facilitar el viaje. Los responsables cubren gastos de transporte desde el lugar de origen y coordinan traslados adicionales cuando llegan al punto de encuentro.

Según autoridades, grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han utilizado estas plataformas para captar jóvenes y adolescentes en distintas regiones del país.

Los tres casos recientes que investiga la Fiscalía de Michoacán

El primer caso fue detectado con una joven originaria de Jalisco, quien fue interceptada cuando se dirigía hacia la región de Tierra Caliente a principios de junio.

Otro hecho involucró a una joven procedente del Estado de México. La víctima tomó un autobús rumbo a Michoacán y posteriormente fue localizada en la comunidad de Cenobio Moreno, perteneciente al municipio de Apatzingán.

El tercer caso corresponde a dos menores originarios de la comunidad de Pamatácuaro, en Uruapan. Las autoridades lograron ubicarlos después de que utilizaran varios autobuses para trasladarse.

¿Para qué son reclutados los menores por el crimen organizado?

De acuerdo con el fiscal Carlos Torres Piña, los grupos criminales utilizan a niños, adolescentes y jóvenes para distintas actividades ilícitas.

Entre las tareas más frecuentes se encuentran el halconeo, que consiste en vigilar movimientos de autoridades o grupos rivales; el narcomenudeo; y en los casos más graves, actividades relacionadas con el sicariato.

Michoacán, entre los estados con mayor riesgo de reclutamiento de menores

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha advertido que el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos criminales se ha duplicado durante los últimos años en Michoacán.

El informe anual del Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos ubica a Michoacán entre las diez entidades con mayor incidencia en este fenómeno.

Los municipios de Jacona, Zamora, Morelia y Uruapan aparecen como algunas de las zonas con mayor riesgo. A esto se suma que, la pobreza es el principal factor que los orilla.

