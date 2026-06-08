¡Anuncian nuevos cambios! Licencia Edomex; ubica AQUÍ cómo queda la lista oficial de las Unidades Móviles en junio
Siguen los cambios durante junio: Así quedan las ubicaciones de las Unidades Móviles para sacar tu Licencia en Edomex; conoce la lista de municipios.
Ni con temporal de lluvias se detienen. Si buscas tramitar tu Licencia Edomex rápido, sin filas y muy cerca de tu domicilio, las Unidades Móviles siguen recorriendo durante junio varios municipios del Estado de México.
La Secretaría de Movilidad del Edomex anunció las nuevas fechas oficiales para la semana del 8 al 13 de junio para que puedas obtener o renovar tu licencia de conducir sin citas.
¿Tu municipio está en la lista? Estas son las fechas de las Unidades Móviles de Licencia Edomex
Si necesitas tramitar o renovar tu licencia de conducir, consultar el calendario de las Unidades Móviles de Licencia Edomex puede ayudarte a realizar el proceso más cerca de casa.
Durante junio, estos módulos recorrerán distintos municipios del Estado de México para facilitar el acceso al servicio y reducir los traslados a oficinas fijas.
Lista de Unidades Móviles para obtener tu Licencia de Conducir en el Edomex
Lunes 8 de junio
Nezahualcóyotl
Dirección: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl.
Referencia: Estacionamiento del Estadio Neza 86.
Cuautitlán Izcalli
Dirección: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli.
Referencia: Estacionamiento de Outlets Punta Norte.
Chalco
Dirección: Carretera Chalco-San Gregorio s/n, colonia San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640, Chalco.
Tezoyuca
Dirección: Camino Zurita 58, Ejido de Tequisistlán, C.P. 56020, Tezoyuca.
Referencia: Campo Deportivo Ejidal.
Chimalhuacán
Dirección: Av. Nezahualcóyotl, Manzana 004, colonia Santa María Nativitas, C.P. 56335, Chimalhuacán.
Referencia: Estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.
Martes 9 de junio
Nezahualcóyotl
Dirección: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza, C.P. 57809.
Referencia: Estacionamiento del Estadio Neza 86.
Cuautitlán Izcalli
Dirección: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, C.P. 54769.
Referencia: Estacionamiento de Outlets Punta Norte.
Chalco
Dirección: Carretera Chalco-San Gregorio s/n, colonia San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640.
Tezoyuca
Dirección: Camino Zurita 58, Ejido de Tequisistlán, C.P. 56020.
Referencia: Campo Deportivo Ejidal.
Chimalhuacán
Dirección: Av. Nezahualcóyotl, Manzana 004, colonia Santa María Nativitas, C.P. 56335.
Referencia: Estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.
Valle de Bravo
Dirección: Calle 5 de Febrero 100, colonia Centro, C.P. 51200.
Referencia: Frente al Palacio Municipal.
Juchitepec
Dirección: Calle Gabriel Ramos Millán s/n, Manzana 023, colonia Centro, C.P. 56860.
Referencia: Frente al Palacio Municipal.
Jocotitlán
Dirección: Calle Constituyentes 1, colonia Centro, C.P. 50700.
Referencia: Frente al Palacio Municipal.
Miércoles 10 de junio
Chalco
Dirección: Carretera Chalco-San Gregorio s/n, colonia San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640.
Tezoyuca
Dirección: Camino Zurita 58, Ejido de Tequisistlán, C.P. 56020.
Referencia: Campo Deportivo Ejidal.
Nezahualcóyotl
Dirección: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza, C.P. 57809.
Referencia: Estacionamiento del Estadio Neza 86.
Cuautitlán Izcalli
Dirección: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, C.P. 54769.
Referencia: Estacionamiento de Outlets Punta Norte.
Chimalhuacán
Dirección: Av. Nezahualcóyotl, Manzana 004, colonia Santa María Nativitas, C.P. 56335.
Referencia: Estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.
Valle de Bravo
Dirección: Calle 5 de Febrero 100, colonia Centro, C.P. 51200.
Referencia: Frente al Palacio Municipal.
Juchitepec
Dirección: Calle Gabriel Ramos Millán s/n, Manzana 023, colonia Centro, C.P. 56860.
Referencia: Frente al Palacio Municipal.
Jocotitlán
Dirección: Calle Constituyentes 1, colonia Centro, C.P. 50700.
Referencia: Frente al Palacio Municipal.
Jueves 11 de junio
Chimalhuacán
Dirección: Av. Nezahualcóyotl, Manzana 004, colonia Santa María Nativitas, C.P. 56335.
Referencia: Estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.
Chalco
Dirección: Carretera Chalco-San Gregorio s/n, colonia San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640.
Tezoyuca
Dirección: Camino Zurita 58, Ejido de Tequisistlán, C.P. 56020.
Referencia: Campo Deportivo Ejidal.
Nezahualcóyotl
Dirección: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza, C.P. 57809.
Referencia: Estacionamiento del Estadio Neza 86.
Cuautitlán Izcalli
Dirección: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, C.P. 54769.
Referencia: Estacionamiento de Outlets Punta Norte.
Valle de Bravo
Dirección: Calle 5 de Febrero 100, colonia Centro, C.P. 51200.
Referencia: Frente al Palacio Municipal.
Amecameca
Dirección: Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro, C.P. 56900, Amecameca de Juárez.
Referencia: Frente al Palacio Municipal.
Temascalcingo
Dirección: Calle Benito Juárez 1, colonia Centro, C.P. 50400, Temascalcingo de José María Velasco.
Referencia: Frente al Palacio Municipal.
Viernes 12 de junio
Chalco
Dirección: Carretera Chalco-San Gregorio s/n, colonia San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640.
Tezoyuca
Dirección: Camino Zurita 58, Ejido de Tequisistlán, C.P. 56020.
Referencia: Campo Deportivo Ejidal.
Ecatepec
Dirección: Calle Benito Juárez Sur, Manzana 022, colonia San Cristóbal Centro, C.P. 55000, Ecatepec de Morelos.
Referencia: Frente al Palacio Municipal.
Cuautitlán Izcalli
Dirección: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, C.P. 54769.
Referencia: Estacionamiento de Outlets Punta Norte.
Amecameca
Dirección: Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro, C.P. 56900.
Referencia: Frente al Palacio Municipal.
Temascalcingo
Dirección: Calle Benito Juárez 1, colonia Centro, C.P. 50400.
Referencia: Frente al Palacio Municipal.
Chimalhuacán
Dirección: Av. Nezahualcóyotl, Manzana 004, colonia Santa María Nativitas, C.P. 56335.
Referencia: Estacionamiento de Plaza Chimalhuacán.
Valle de Bravo
Dirección: Calle 5 de Febrero 100, colonia Centro, C.P. 51200.
Referencia: Frente al Palacio Municipal.
Sábado 13 de junio
Temascalcingo
Dirección: Calle Benito Juárez 1, colonia Centro, C.P. 50400.
Referencia: Frente al Palacio Municipal.
Amecameca
Dirección: Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro, C.P. 56900.
Referencia: Frente al Palacio Municipal.
Valle de Bravo
Dirección: Calle 5 de Febrero 100, colonia Centro, C.P. 51200.
Referencia: Frente al Palacio Municipal.
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¿Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir en Edomex durante 2026?
Antes de acudir a las Unidades Móviles de Licencias Edomex, es importante conocer el costo del trámite que deseas realizar. Ya sea que vayas a sacar tu licencia por primera vez, renovarla o solicitar un duplicado, las autoridades estatales recomiendan realizar el pago correspondiente con anticipación y presentar el comprobante el día de tu cita para agilizar la atención.
Estos son los costos vigentes para tramitar una licencia de conducir en el Estado de México durante 2026:
- Licencia tipo A para automovilista: 777 pesos
- Licencia tipo C para motociclista: 777 pesos
- Licencia tipo E para chofer particular: 1,017 pesos
- Permiso provisional tipo B para menores de edad: 777 pesos
- Permiso provisional tipo A para menores de edad: 3,694 pesos
- Duplicado de licencia: 525 pesos
Verificar el monto antes de acudir a los módulos móviles puede ayudarte a evitar contratiempos y completar el trámite en una sola visita.