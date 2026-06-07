Tragedia en Tamaulipas: conductor invade carril y choca contra otro auto; hay 4 muertos

Un choque frontal entre dos camionetas a la altura del Ejido El Moquetito, en el estado de Tamaulipas, sobre la carretera Matamoros–Victoria, dejó cuatro personas muertas y cinco lesionadas la tarde del sábado 6 de junio de 2026.

Detalles del accidente en el ejido El Moquetito, Tamaulipas

Testigos señalaron que un vehículo con placas de Texas invadió el carril contrario y se estrelló de frente contra otra camioneta; las autoridades ya investigan para establecer responsabilidades.

Labores de rescate y estado de salud de los lesionados

Personal de emergencia que llegó al lugar identificó que las cuatro víctimas mortales viajaban en la camioneta que sufrió el impacto. Bomberos tuvieron que emplear las llamadas “quijadas de la vida” para liberar y rescatar los cuerpos atrapados entre los restos del siniestro.

Mientras que los heridos recibieron atención inmediata en el sitio y paramédicos de los cuerpos de Matamoros y Valle Hermoso los trasladaron en ambulancias al Hospital General con el fin de recibir atención especializada.

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Autoridades atienden accidente entre vehículo y camioneta en carretera Victoria-Matamoros kilómetro 104 a la altura del Ejido Sor Juana Inés de la Cruz en Jiménez.



📍Ubicación:https://t.co/tKG8UUtd2s



La vialidad se encuentra obstruida. Se… pic.twitter.com/fyIzAlRanx — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) June 6, 2026

Afectaciones a la circulación en la carretera Matamoros-Victoria

Según testimonios reunidos en el lugar, el conductor del vehículo con placas de Texas había invadido un carril y chocó de frente contra la otra camioneta. Las autoridades de tránsito y peritos forenses realizan las diligencias correspondientes para determinar la dinámica exacta del choque y deslindar responsabilidades civiles o penales.

La circulación en ambos sentidos de la carretera se vio afectada por varias horas mientras los equipos de emergencias despejaban la zona y efectuaban las labores de rescate y peritajes correspondientes.

