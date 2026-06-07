Tragedia en Tamaulipas: conductor invade carril y choca contra otro auto; hay 4 muertos
Un choque frontal en la carretera Matamoros-Victoria dejó cuatro fallecidos y cinco heridos. Equipos de emergencia de Tamaulipas usaron las quijadas de la vida.
Un choque frontal entre dos camionetas a la altura del Ejido El Moquetito, en el estado de Tamaulipas, sobre la carretera Matamoros–Victoria, dejó cuatro personas muertas y cinco lesionadas la tarde del sábado 6 de junio de 2026.
Detalles del accidente en el ejido El Moquetito, Tamaulipas
Testigos señalaron que un vehículo con placas de Texas invadió el carril contrario y se estrelló de frente contra otra camioneta; las autoridades ya investigan para establecer responsabilidades.
Labores de rescate y estado de salud de los lesionados
Personal de emergencia que llegó al lugar identificó que las cuatro víctimas mortales viajaban en la camioneta que sufrió el impacto. Bomberos tuvieron que emplear las llamadas “quijadas de la vida” para liberar y rescatar los cuerpos atrapados entre los restos del siniestro.
Mientras que los heridos recibieron atención inmediata en el sitio y paramédicos de los cuerpos de Matamoros y Valle Hermoso los trasladaron en ambulancias al Hospital General con el fin de recibir atención especializada.
🟡| #VoceríaInforma#Jiménez— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) June 6, 2026
Autoridades atienden accidente entre vehículo y camioneta en carretera Victoria-Matamoros kilómetro 104 a la altura del Ejido Sor Juana Inés de la Cruz en Jiménez.
📍Ubicación:https://t.co/tKG8UUtd2s
La vialidad se encuentra obstruida. Se… pic.twitter.com/fyIzAlRanx
Afectaciones a la circulación en la carretera Matamoros-Victoria
Según testimonios reunidos en el lugar, el conductor del vehículo con placas de Texas había invadido un carril y chocó de frente contra la otra camioneta. Las autoridades de tránsito y peritos forenses realizan las diligencias correspondientes para determinar la dinámica exacta del choque y deslindar responsabilidades civiles o penales.
La circulación en ambos sentidos de la carretera se vio afectada por varias horas mientras los equipos de emergencias despejaban la zona y efectuaban las labores de rescate y peritajes correspondientes.