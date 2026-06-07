Hombre en presunto estado de ebriedad arrolla a familia en Toluca; hay un muerto y varios heridos

Un hombre que presuntamente conducía en estado de ebriedad arrolló la madrugada de este domingo 7 de junio de 2026 a una familia en la zona norte de Toluca, Estado de México (Edomex), en la comunidad de Santiago de los Padres. Según los primeros reportes, el accidente dejó como saldo la muerte del copiloto.

Detalles del accidente en Santiago de los Padres, Toluca

Los reportes preliminares indican que el conductor circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control de la unidad y embistió a los integrantes de la familia que estaban en su paso. El vehículo también derribó un poste de luz, lo que agravó la escena y obligó a cortar el suministro en la zona mientras los servicios de emergencia trabajaban.

Cuerpos de emergencia acudieron al sitio para brindar atención médica a las personas lesionadas; sin embargo, confirmaron que el copiloto perdió la vida a consecuencia de las heridas sufridas. Los lesionados, dos adultos y un menor, recibieron atención inicial en el lugar y después fueron trasladados a un hospital para continuar su tratamiento y evaluación.

Estado de salud de las víctimas y situación del responsable del accidente en Toluca

Elementos de seguridad pública detuvieron al presunto responsable, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica. La Fiscalía del Estado inició las investigaciones respectivas por estos hechos sucedidos en Toluca.

Medidas de seguridad para evitar accidentes viales

Conducir bajo los efectos del alcohol reduce los reflejos y la habilidad para responder en caso de emergencia, de acuerdo con varios estudios científicos, recuerda la Secretaría de Salud de México.

La dependencia federal recuerda que una persona que haya ingerido bebidas alcohólicas sufre de reducción de su campo visual, su capacidad de respuesta se reduce y su sistema nervioso está alterado.

Entre el 40 y el 60% de los accidentes de tránsito mortales están relacionados con el consumo de alcohol, por lo que es recomendable usar transporte o pedir que un conductor designado, alguien que no haya bebido, sea quien conduzca el automóvil.

