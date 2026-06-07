Detienen a dos adolescentes tras robo a tienda de abarrotes de adulto mayor en Guadalajara, Jalisco

Después de un robo con lujo de violencia en una tienda de abarrotes en Guadalajara, Jalisco, dos adolescentes quedaron detenidos por las autoridades por su presunta participación en los hechos.

Detalles del robo a tienda de don Francisco en Guadalajara, Jalisco

Las imágenes del atraco se volvieron virales. Una cámara de vigilancia en el local ubicado en la colonia Jardines de la Cruz logró captar el agresivo momento del 3 de junio de 2026, cuando uno de los jóvenes amenazó con un cuchillo y tiró al suelo a don Francisco, de 72 años de edad. En tanto, el otro cómplice tomaba el dinero localizado en la caja registradora del mostrador de la tienda. El botín fue de mil pesos.

Video viral: así ocurrió la agresión a don Francisco en Jardines de la Cruz

La víctima ofreció resistencia y emitió gritos de auxilio a su esposa, tras lo cual los dos adolescentes se retiraron del lugar. Don Francisco terminó con una lesión en la mano a raíz de la agresión.

Indignante robo en #Guadalajara: captan a dos jóvenes asaltando violentamente a un adulto mayor



En #video quedó registrado cómo los delincuentes ingresaron a una tienda de abarrotes en Jalisco; uno de ellos amenazó con un cuchillo y tiró al suelo a un hombre de la tercera edad,… pic.twitter.com/LowSVTcoDr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 4, 2026

Situación legal de los adolescentes detenidos en Guadalajara

Ambos jóvenes, de 17 y 13 años de edad, quedaron detenidos el 5 de junio de 2026. La Fiscalía del Estado informó en un comunicado emitido el 6 de junio que ambos están vinculados a proceso por el delito de robo calificado, después de que su defensa renunció al término constitucional.

Debido a ello, el adolescente de 17 años permanecerá en internamiento preventivo por cinco meses, mientras que el de 13 años de edad estará en arraigo domiciliario, ambas medidas solicitadas por la fiscalía. El juez determinó un mes para ampliar las investigaciones complementarias.

