¡Terrible accidente en Hidalgo! Accidente entre camioneta de turistas y autobús deja cuatro muertos en Grutas de Tolantongo

Un terrible accidente sucedió la noche del pasado sábado 6 de junio en la carretera que conecta San Cristóbal y el centro turístico de las Grutas de Tolantongo, municipio de Cardonal, Hidalgo.

La tragedia sucedió entre una camioneta que transportaba turistas y un autobús.

#ÚltimoMomento | ⛔ Cuatro personas sin vida y al menos seis lesionadas dejó como saldo el choque entre una Urvan que transportaba turistas y un autobús en la carretera San Cristóbal-Grutas de Tolantongo, en el municipio de Cardonal, #Hidalgo.



Según los primeros informes, la… pic.twitter.com/e6rUoUuGOV — La Verdad Hidalgo (@LaVerdadHidalgo) June 7, 2026

Así fue el accidente en la zona de Tolantongo

De acuerdo al reporte local la tragedia sucedió al momento de que uno de los automóviles intentó cambiar de carril, el cual habría sido la camioneta, tras el la intención brusca, la unidad impactó al autobús que avanzaba en sentido opuesto, provocando el choque.

Debido a la intensidad con la que sucedió el impacto, se reportaron varios heridos, de primera instancia.

Choque dejó varias personas fallecidas

En el lugar perdieron la vida cuatro personas de la camioneta de turistas, casi inmediatamente del accidente, tras haber quedado atrapados entre la unidad.

Equipos de emergencia que llegaron al lugar confirmaron que las víctimas eran un niño, una mujer y dos hombres.

Trasladan heidos a los heridos a hospital de Ixmiquilpan

Según los primeros elementos de emergencia y su reporte anticipado, había seis personas heridas, aunque la cifra se fue actualizando mediante los rescates y esta subió a siete víctimas, luego de concluir las revisiones médicas en el lugar.

Ambulancias corrdinaron el traslado de los pacientes hacia instituciones ubicadas en el municipio de Ixmiquilpan para recibir la atención correspondiente.

Peritos indagan causa del accidente cerca de Tolantongo

Agentes y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) se presentaron en el kilómetro afectado para procesar la escena del choque e iniciar con el levantamiento de los cuerpos.

Los profesionales abrieron una carpeta de investigación para saber cómo para determinar cómo es que sucedieron los hechos y si alguno de los dos choferes tiene responsabilidad legal.

#PorSiNoLoViste

🔴 #Tragedia en las #GrutasDeTolantongo

Un accidente en la zona turística de #Cardonal en #Hidalgo dejó 4 personas sin vida y 7 heridos luego de que un autobús se impactara contra una camioneta de transporte colectivo.

El accidente ocurrió ayer por la noche. pic.twitter.com/9gY06pJRhP — Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) June 7, 2026

Por ahora no se han esclarecido las causas puntuales de lo que provocó el accidente y si es que fue alguna irresponsabilidad al volante, por lo que las investigaciones son necesarias para saber qué es lo que sucedió realmente.

Autoridades no han dado ningún comunicado respecto a qué derivó el siniestro, aunque es por eso que se iniciaron las indagatorias y el análisis de los peritos es el que revelará más detalles de lo ocurrido el pasado sábado.