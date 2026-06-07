“Hay autoridades involucradas": Ceci Flores, madre buscadora, denuncia amenazas tras captura de los presuntos asesinos de su hijo en Sonora

Fue el pasado sábado 6 de junio que Ceci Patricia Flores Armenta denunció en redes sociales estar recibiendo amenazas y amedrentaciones por las detenciones de cinco implicados en ela desaparición y muerte de su hijo Marco Antonio.

La detención de los delincuentes sucedió el sábado 30 de mayo.

Yo luchaba porque quería volver a abrazar a mi hijo, pero el día que vi lo que me dejaron de él adentro de una caja, entendí que merecía justicia; no solo para castigar a quienes lo mataron y desaparecieron, también para evitar que ellos mismos sigan lastimando otras familias.… pic.twitter.com/M2hS5b6yVO — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) June 7, 2026

Amenazan a activista Ceci Flores

Ceci Flores expuso la situación que está viviendo junto con sus familiares, pues explicó que en los útlimos días ha sido víctima de acoso, lo que la obligó a trasladarse de un lugar a otro para mantenerse segura.

La madre buscadora dijo que, según sus sospechas, existen autoridades del estado de Sonora involucradas en estas amenazas.

Madre buscadora pide ayuda al gobierno federal y estatal

Ceci Flores pidió ayuda directa de al gobierno federal, a la secretaria de Gobernación y al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

La activista dijo no estar segura, pues las intimidaciones no han parado desde que salieron a la luz los nombres de los responsables de la muerte de su hiji Marco Antonio.

Por qué Ceci Flores recibe amenazas

Fue el pasado sábado 30 de mayo cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonroa dio a conocer la detención de cinco hombres vinculados a la desaparición y asesinato de Marco Antonio, hijo de Ceci Flores privado de la libeertad el 4 de mayo del 2019 en Bahía de Kino.

Los detenidos fueron identificados como Felipe de Jesús “N”, Sergio Elliot “N”, Francisco Javier “N”, Martín “N” y Alán Eduardo “N”.

Cinco implicados en prisión y tres órdenes pendientes

Los cinco detenidos formaban parte de una célula delictivia generadora de violencia que operaba en la región costera. De acuerdo a lo que se sabe del caso, los delincuentes habrían desaparecido a Marco Antonio en su propio domicilio, donde fue sacado por la fuerza, siendo amenazado con armas de fuego.

Por ahora hay ocho órdenes de aprehensión giradas por delitos de asociación delictuosa y desaparición; hasta este momento la policía cumplimentó seis.

🚨 Ceci Flores denuncia amenazas contra ella y su familia



Las intimidaciones comenzaron tras las detenciones por el asesinato de su hijo Marco Antonio



Pide protección



En México, buscar justicia es un riesgo muy alto pic.twitter.com/cgSUzCiWYp — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 7, 2026

La activista advierte que la búsqueda de su hijo Alejandro continúa

Ceci Flores comentó que al inicio de su búsqueda solo le interesaba encontrar los restos de sus hijos sin buscar justicia, pero que al recibir el cuerpo de Marco Antonio dijo sentir la necesitad de frenar la reetición de tragedias y madres buscadoras que sufren lo mismo que ella sufrieron.

Flores culminó diciendo que las amenazas que ha recibido no frenarán la búsqueda de su otro hijo, Alejandro Guadalupe Islas Flores, desaparecido el 30 de octubre de 2015.