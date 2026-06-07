Era buscado por feminicidio y es detenido durante infracción vial: Cae Rivaldo ‘N’ en Monterrey

Era buscado por feminicidio y cae por infracción vial en Monterrey. Rivaldo Javier 'N', de 27 años de edad, fue detenido la madrugada de este domingo después de cruzarse un semáforo rojo en la Colonia San Jorge.

A través de un comunicado oficial por parte de la Policía de Monterrey se informó que fue durante un operativo de vialidad que lograron percatarse que el infractor arrastraba una investigación por el presunto homicidio de su hermana .

Así ocurrió la detención Rivaldo 'N' en Monterrey

De acuerdo con el trascendido de las autoridades, cerca de las 00:30 horas de este 7 de junio , mientras circulaba sobre la avenida Lincoln y María de Jesús Candía, el detenido hizo caso omiso de la luz roja y no respetó el alto total.

Los agentes viales, al estar realizando labores de vigilancia, decidieron marcarle el alto a Rivaldo 'N', quien conducía una camioneta modelo Dodge Journey en color gris y con placas de circulación SDW410-C.

Tras descender de la unidad, la Policía Municipal de Monterrey explicó que el detenido comenzó a comportarse de una manera violenta, física y verbalmente, por lo que se procedió a su detención.

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Feminicidio Mónica Yamileth González Monterrey: Cae por infracción vial Rivaldo ‘N’, presunto asesino|Especial

Descubren que detenido por infracción era buscado por feminicidio

Durante las investigaciones en el Ministerio Público, las autoridades informaron que, con base en su situación jurídica, se descubrió que Rivaldo 'N' presuntamente estaría involucrado en el feminicidio de su propia hermana, identificada como Mónica Yamileth González González, ocurrido el pasado 11 de mayo en la colonia Valle de Santa Lucía.

La detención ocurre casi un mes después del asesinato de Mónica Yamileth González González, un caso que generó atención en la zona norte de Monterrey.

Ahora, las autoridades deberán determinar el grado de responsabilidad del detenido y avanzar en el proceso judicial para esclarecer uno de los feminicidios registrados recientemente en la ciudad de Monterrey.