¡Noche de terror en Puente de Ixtla! Ataque armado deja dos muertos y tres heridos

La violencia volvió a sacudir al sur de Morelos durante la noche del sábado cuando un ataque armado registrado sobre la carretera Tehuixtla–Puente de Ixtla dejó un saldo de dos hombres sin vida y tres personas gravemente heridas, entre ellas dos mujeres.

La agresión ocurrió en las inmediaciones de la colonia La Herradura, donde sujetos armados interceptaron el vehículo en el que viajaban las víctimas y abrieron fuego en repetidas ocasiones, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

Disparos en la noche alertaron a vecinos de La Herradura

De acuerdo con los primeros reportes, los habitantes de la zona escucharon una serie de detonaciones poco antes de la medianoche. La ráfaga de disparos generó preocupación entre los vecinos, quienes solicitaron el apoyo de las autoridades a través de los números de emergencia.

Minutos después, elementos de la Policía Municipal, personal de rescate y efectivos del Ejército Mexicano arribaron al sitio señalado. Al llegar localizaron un automóvil con evidentes daños provocados por impactos de arma de fuego.

Dentro de la unidad viajaban cinco personas que fueron alcanzadas por los disparos. Los paramédicos realizaron una valoración inmediata, pero confirmaron que dos hombres ya no contaban con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

TRAS HECHO VIOLENTO EN PUENTE DE IXTLA QUE DEJÓ DOS MUERTOS Y TRES HERIDOS, INICIA FISCALÍA INDAGATORIA



La noche del sábado sujetos armados dispararon contra cinco personas que iban a bordo de un vehículo, lo que dejó como saldo dos personas fallecidas y tres lesionados mismos… pic.twitter.com/CnllboH6Pf — Verónica Bacaz (@VeroBacaz) June 7, 2026

Tres sobrevivientes fueron trasladados de emergencia al hospital

En el mismo vehículo permanecían tres personas lesionadas: dos mujeres y un hombre. Los servicios de emergencia les brindaron atención prehospitalaria antes de trasladarlos a un centro médico, donde continúan recibiendo atención especializada.

Los reportes preliminares señalan que las víctimas presentaban heridas de consideración en distintas partes del cuerpo, incluidas lesiones en la cabeza, por lo que su estado de salud fue catalogado como delicado.

Mientras se realizaban las labores de auxilio, la zona fue acordonada para preservar posibles evidencias relacionadas con el ataque.

Fiscalía investiga el doble homicidio

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado de Morelos acudieron al lugar para llevar a cabo el levantamiento de indicios balísticos y recabar información que permita reconstruir la mecánica de los hechos.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense trasladó los cuerpos de las dos víctimas mortales para la práctica de los estudios correspondientes y su identificación oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil de la agresión. La carpeta de investigación permanece abierta mientras continúan las diligencias para esclarecer el ataque y dar con los responsables de este hecho violento que volvió a encender las alertas en Puente de Ixtla.

