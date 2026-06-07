Tras 6 meses prófugo, cae presunto feminicida de Indra Dafne, en Colima

Juan Ramón “N”, presunto responsable del feminicidio de su expareja Indra Dafne Isidro Gutiérrez, quedó detenido en Colima, después de pasar 6 meses prófugo.

El crimen contra la mujer de 41 años ocurrió el 31 de diciembre de 2025, cuando Juan “N” atacó a la víctima a puñaladas en el interior de un automóvil en la colonia Laurel, de Tijuana, en Baja California. Después de bajar del vehículo a pedir ayuda, ella perdió la vida cerca de una tortillería.

Detención de Juan Ramón “N” tras seis meses prófugo

El detenido fue localizado en el municipio colimense de Tecomán y la noche del sábado 6 de junio de 2026 fue trasladado por vía aérea hasta Tijuana para continuar con los trámites judiciales correspondientes.

Cronología del feminicidio de Indra Dafne en Tijuana

Indra Dafne tenía 41 años, era madre de tres niños, trabajaba en una gasolinera y recientemente se había titulado como enfermera.

En enero, las autoridades anunciaron la recuperación de un automóvil blanco, el cual contaba con reporte de robo, donde había sido atacada Indra Dafne. El vehículo había sido robado el 31 de diciembre y la dueña notificó a la policía para reportar que lo había encontrado en la colonia Lomas del Valle.

Antecedentes de violencia contra Indra Dafne y orden de restricción incumplida

Personal de la Fiscalía General del Estado de Baja California acudió para asegurarlo y tomar indicios y fotografías, por estar relacionado con el feminicidio de la enfermera tijuanense.

Juan Ramón “N” tenía antecedentes de agredir a la madre de tres menores de edad e Indra Dafne contaba con una orden de restricción contra el sujeto desde septiembre de 2025, sin que las autoridades le brindaran una protección adicional.

