Detienen al director de Tránsito de Ciudad Mendoza por desaparición de 4 personas

Este miércoles, 13 de diciembre, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, informó de la detención de Fausto “N” quien se desempeñaba como director de Tránsito de Ciudad Mendoza.

De acuerdo con avances en las investigaciones, fue detenido por la no localización de cuatro personas en el mismo municipio; fallo condenatorio por el delito de lesiones dolosas calificadas; así como imputaciones y vinculaciones a proceso realizadas por Fiscalías Regionales y Especializadas

La titular de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadáns, informó la detención de Fausto “N”, quien se desempeñaba como Director de Tránsito en el municipio de Camerino Z. Mendoza, quien será presentado ante el juez de control y procedimiento penal oral en próxima audiencia inicial.

De igual manera expuso avances en las investigaciones por la no localización de cuatro personas en el mismo municipio.

Y es que la Delegación de Tránsito Municipal de Ciudad Mendoza, Veracruz está en la mira de las autoridades por la desaparición de cuatro personas; las víctimas habrían ido a pagar una multa a las instalaciones pero desde el viernes pasado nada se sabe de ellas.

Las víctimas fueron identificadas como Ileana Ivet López Espidio de 27; Antonio Sánchez López de 40; Leonardo Ortigoza Martínez de 40; Víctor Manuel Adell Sánchez de 35; y Honorio López Espidio de 35.

El alcalde reconoció que anteriormente se habían presentado quejas en contra de esa área.

Familia de desaparecidos exigen justicia y aparición

Tras la desaparición, las autoridades siguen con la búsqueda de cuatro personas reportadas como desaparecidas en Ciudad Mendoza, sus familiares argumentan que fueron vistos por última vez en la Delegación de Tránsito Municipal.

“Mi esposo se encontraba en Tránsito, ahí estaba porque iba a pagar una multa (...) A las 6:11 de la tarde mi marido fue el último mensaje que me mandó, me puso que por favor me esperara porque había un problema y ya de ahí yo no tuve comunicación con él”, relató una de las mujeres.

Señalan que las unidades que supuestamente estaban resguardadas en la delegación, fueron localizadas por uno de los familiares en el Puente de Balastrera.

La mujer relata: “Cuando yo venía identifico las unidades que estaban ahí (...) La miro y me bajo corriendo y digo -esta es la unidad que trae mi esposo y me bajo y no me dejan acercarme porque resulta que estaba en calidad de abandonada”.

Este hecho es investigado por la Fiscalía General del Estado... Los oficiales municipales debían rendir declaración ante el órgano de justicia para dar seguimiento a las indagatorias, sin embargo, se desconoce su paradero.

Héctor Rodríguez Cortés, alcalde de Camerino Z. Mendoza indicó previo a la detención del funcionario: “Hasta ahorita lamentablemente tengo entendido que nada más dos han ido a rendir declaración a la Fiscalía, los demás pues de la misma forma están pues si no desaparecidos, no hay contacto con ellos”.

Por esta situación, las calles de Ciudad Mendoza se encuentran sin apoyo vial y el Ayuntamiento evalúa si la corporación pasa a ser controlada por Tránsito Estatal.