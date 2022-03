Confirman 10 detenidos por riña en La Corregidora

Fueron detenidos los primeros 10 sujetos por la riña registrada el pasado 5 de marzo en el estadio La Corregidora, durante el encuentro entre los Gallos Blancos y el Atlas en Querétaro.

Esta madrugada la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios y la policía estatal de Querétaro realizaron un operativo en el que dieron a conocer que hubo detenidos.

La Fiscalía del estado informó que se ejecutaron 21 cateos en 17 domicilios correspondientes a los municipios de El marqués, Corregidora, Colón, San Juan del Río y el municipio de Querétaro.

#Boletín Primeras 10 personas detenidas por su posible relación en hechos ocurridos durante el partido Querétaro vs Atlas. Se realizaron 21 cateos simultáneos en los municipios de Querétaro, El Marqués, Colón y San Juan del Río.



Ver más: https://t.co/9YJM8RH5bp pic.twitter.com/hM0hGiwyAS — Fiscalía Querétaro (@fiscaliaqro) March 8, 2022

Identificados en la riña en La Corregidora

Sus rostros fueron difundidos por todos lados, autoridades los identificaron y la mayoría fueron detenidos tras cateos, se trató de 26 agresores implicados en la riña campal del pasado 5 de marzo en el estadio La Corregidora durante el encuentro entre los Gallos Blancos y el Atlas en la capital queretana, por lo que un juez de control autorizó la orden de aprehensión en su contra, según informó vía comunicado la Fiscalía General del Estado.

En operativo nocturno a cargo de la unidad especializada en investigación de homicidios y la policía estatal, se realizaron 21 cateos en 17 domicilios correspondientes a los municipios de El marqués, Corregidora, Colón, San Juan del Río y el municipio de Querétaro.

“Había unos vecinos que estuvieron apoyando en la porra y fueron detenidos. Yo nada más vi que iban siguiendo a los carros y el otro carro no se alcanzó a estacionar y no quedó bien estacionado y comenzaron a salir personas pero no las identifico”, mencionó Iveth Ramos, testigo de las detenciones.

Colonias como la Reforma Agraria, El Vergel, Constituyentes en la capital queretana, San Isidro Miranda en El Marqués y Emiliano Zapata en Corregidora fueron tan solo algunas que dejaron detenidos.

Detenidos por riña en La Corregidora serán presentados

Tras la movilización, los imputados fueron traídos a la Unidad Central de la Fiscalía General del Estado en la capital queretana, para posteriormente ser presentados ante la autoridad judicial, y en audiencia inicial se pueda dictar un plazo para presentar pruebas en su contra, y así determinar su situación legal por los hechos registrados en el estadio La Corregidora.

Las autoridades puntualizaron que estos, tan solo fueron los principales agresores, y por parte de los hospitalizados, 19 accedieron a presentar cargos en contra de dichos sujetos por lo que la investigación por homicidio en grado de tentativa sigue su curso hasta dar con todos los implicados.