Detienen a 3 por masacre en un partido de futbol en Salamanca; serían integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima

En una operación estratégica coordinada por fuerzas de seguridad, se logró la aprehensión de tres individuos vinculados a una organización delictiva con base en Santa Rosa de Lima, quienes presuntamente estuvieron involucrados en el multihomicidio ocurrido en un recinto deportivo de la localidad de Loma de Flores, situada en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

Este suceso, que cobró la vida de 11 ciudadanos que se encontraban en un terreno de futbol, ha visto un avance significativo en la impartición de justicia mediante la localización de estos sujetos señalados como partícipes de la agresión violenta.

Autoridades federales lograron la captura de tres integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima implicados en el multihomicidio de 11 personas en Loma de Flores.



🔹 Moisés "N" detenido: Identificado como presunto líder de célula y probable autor material del ataque armado.



Este… pic.twitter.com/CAAjCZRF3f — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 20, 2026

Moisés 'N', considerado cabecilla de la organización delictiva, fue capturado

Entre los arrestados destaca un hombre identificado bajo el nombre de Moisés “N”. Según los reportes emitidos por las autoridades de orden federal, este individuo es considerado el cabecilla de una agrupación criminal que extiende su control y actividades ilícitas por diversas demarcaciones del estado, incluyendo las zonas de Salamanca, Irapuato y Celaya, así como en asentamientos vecinos.

Los trabajos de inteligencia e indagación previos apuntan a que Moisés “N” fue quien ejecutó de manera directa las detonaciones contra las víctimas durante el incidente en el campo de futbol, posicionándolo como el principal responsable físico del múltiple homicidio.

Tres arrestados relacionados con el asesinato múltiple en Loma de Flores, Guanajuato

Durante el despliegue realizado para concretar las capturas, los elementos de seguridad lograron el decomiso de diversos objetos relacionados con actividades delincuenciales.

En el sitio de la intervención se halló un arsenal de armamento, sustancias prohibidas y vestimenta especializada de carácter táctico utilizada habitualmente por grupos de choque. Estos elementos probatorios refuerzan la peligrosidad de la célula desarticulada y su capacidad operativa en la región del Bajío, donde mantenían una presencia constante a través del uso de la fuerza y el tráfico de narcóticos.

Se decomisaron armas y sustancias prohibidas

Aunado a la caída del presunto líder operativo, la intervención resultó en el arresto de otros dos cómplices, identificados formalmente como Jorge Gabriel “N” y Margarita “N”.

Las líneas de investigación señalan que el papel de estos dos individuos fue fundamental para la consumación del crimen en Loma de Flores, pues se les atribuye haber gestionado toda la planeación logística necesaria para que el ataque pudiera llevarse a cabo. Asimismo, se presume que fueron los encargados de organizar y facilitar la ruta de escape de los perpetradores una vez que el asalto armado concluyó, permitiendo que los involucrados eludieran inicialmente el cerco policial.

Tras concluir las maniobras de detención y el aseguramiento del equipo táctico y las sustancias encontradas, el trío de sospechosos fue trasladado para ser entregado a la representación social del Ministerio Público. En dicha instancia, se iniciará el proceso legal correspondiente para determinar su situación jurídica y vincularlos formalmente por los delitos de homicidio y asociación delictiva.

