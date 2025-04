Protestan Guardias Civiles en Michoacán; reportan tres oficiales detenidos

Guardias civiles protestaron hoy en al menos cuatro cuarteles de Michoacán, para exigir un aumento salarial, además de pedir mejores condiciones laborales como se los habían prometido. Lo único que obtuvieron este miércoles fue la detención de tres oficiales tras las manifestaciones.

¿Dónde ocurrieron las protestas de los policías?

Los policías colocaron pancartas afuera de los cuarteles de Valladolid, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Además tomaron las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Pero la exdiputada Margarita López publicó un video en sus redes sociales especificando que una trabajadora llamada María de Jesús y otros dos de sus compañeros fueron detenidos. Además aseguró que se los mantienen aislados y les están revisando los celulares.

🚨 A temprana hora, diversos grupos de elementos de la #GuardiaCivil se manifestaron, con diversas exigencias en entradas a instalaciones de seguridad tanto de la ciudad de Morelia, así como al interior del estado.https://t.co/YKRMTP9acH pic.twitter.com/5tdZ1mu5Wp — MoreliActiva (@Moreliactiva) April 23, 2025

¿Qué dicen las autoridades sobre la detención de tres policías?

Por su parte, la Fiscalía General del Estado no ha emitido ninguna declaración, mientras que la SSP informó a través de un comunicado de prensa, que mantienen diálogo con los manifestantes para atender las peticiones salariales de los oficiales. Sin embargo en ningún momento mencionan a oficiales detenidos o retenidos.

Además, la secretaría señaló que desde el pasado 31 de marzo se aplicó un incremento de salario del 5%. Pero los inconformes explicaron que el aumento solo fue de 124 pesos a la quincena, motivo por el cual se están manifestando.

Derivado de las protestas efectuadas por policías de la institución, mantenemos diálogo permanente para atender sus peticiones relacionadas con temas salariales, cuyo incremento del 5 % se pagó el pasado 31 de marzo, con un retroactivo de los meses de enero, febrero y marzo. pic.twitter.com/mZl3A0oI47 — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) April 23, 2025

Llevan 10 años exigiendo mejoras laborales

Los oficiales afirmaron que llevan más de 10 años luchando por un mejor trato laboral con condiciones más justas, las cuales no se solucionan con poco más de 100 pesos. El año pasado también hubo una serie de protestas en todo el estado en las que denunciaron que el incremento no es suficiente y que los pagos no les llegan a tiempo.

Debido a esto, han mantenido las protestas durante todo el día de hoy. De hecho, varias personas acudieron al libramiento de Morelia, en uno de los puntos donde se encuentran los oficiales protestando. Esto para repartirles pizzas y mostrarles su apoyo tras la detención.

🍕 🙌🏾 La gente apoya la manifestación en favor de los policías detenidos en Michoacán, le llevan pizzas a las personas que se encuentran en el libramiento de Morelia

🎥 @cesarhdznoti#REDMichoacán pic.twitter.com/exVyXw5Nbh — RedMichoacán (@RED_Michoacan) April 24, 2025

Todo esto ocurre en medio de una ola de ataques, bloqueos y enfrentamientos en el estado.