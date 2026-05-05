Ocultaron más de una tonelada de droga en cajas de huevo en Álvaro Obregón; así fueron detenidos

Cuatro presuntos integrantes de una célula criminal conocida como "Los Malcriados3AD" fueron detenidos en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de transportar más de una tonelada de droga escondida en cajas que aparentaban contener huevo en la Ciudad de México (CDMX).

Pero si la cantidad no resulta sorprendente, y a su vez alarmante, autoridades informaron que se trata de uno de los decomisos más grandes en la CDMX en lo que va del año, con casi mil 278 kilogramos de marihuana, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Detienen a sujetos ligados a "Los Malcriados3AD" por transportar una tonelada de droga en CDMX

Los presuntos criminales fueron detenidos en la colonia Lomas de Plateros, cuando agentes les marcaron el alto por circular un tractocamión sin placas y sin engomado, una evidente infracción vehicular.

Durante la inspección, binomios caninos comenzaron a olfatear las 80 cajas que aparentaban contener huevo, descubriendo que en realidad contenían cientos de paquetes de marihuana, sumando en total una tonelada de droga.

En la Ciudad de México, elementos de @SSPCMexico, @SSC_CDMX y @FGRMexico, con apoyo del canino Samuel, detuvieron a cuatro personas que transportaban más de 1.2 toneladas de marihuana ocultas en cajas de huevo.



Con esta acción se evitó que más de 430 mil dosis llegaran a las… pic.twitter.com/CUUQgpzN2Q — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 4, 2026

Por este hecho, el chofer del camión y los otros dos acompañantes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes por el delito de narcomenudeo.

Autoridades señalaron que con este golpe al narcotráfico se evitó la distribución de más de 430 mil dosis de droga, con pérdidas para el crimen organizado de más de 15 millones de pesos.

¿Quiénes son ‘Los Malcriados 3AD’?

Los detenidos fueron identificados como José Roberto ‘N’, de 40 años; Jorge Alexander ‘N’, de 22 años; Javier ‘N’, de 40; y José Armando Silva ‘N’, de 40 años, presuntos integrantes de ‘Los Malcriados 3AD’.

Un grupo delictivo que se hace llamar "Tercera Acción Destructiva", el cual opera principalmente en el poniente de la capital con actividades como el narcotráfico, extorsión, homicidios y secuestros.

Su existencia se le atribuye a Lenin Canchola Martínez, alias "El Lenin", quien fue detenido en 2022. Aunque se creía desarticulada tras la caída de su líder, esta célula todavía opera en zonas de Las Águilas, Santa Fe, Puente Colorado y pueblos de Cuajimalpa de Morelos.